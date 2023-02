Movimentos de Zambelli e Tarcísio abrem rupturas na base bolsonarista

Bolsonaro afirmou que foi traído por Zambelli. Ao passo, Tarcísio, ex-ministro do governo anterior, se aproxima de Lula (foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados - Alesp/Direitos Reservados) As críticas da deputada Carla Zambelli (PL-SP) ao ex-presidente Jair Bolsonaro e a aproximação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva provocaram discordâncias na base bolsonarista.

Folha de S. Paulo, Em entrevista à Zambelli afirmou que Bolsonaro não fugiu ao ir para os Estados Unidos, mas enfatizou que ele já deveria ter voltado ao Brasil para liderar a oposição. "Passar um tempo fora para pensar no que vai fazer é legítimo. Mas concordo que ele deveria estar aqui para liderar a oposição. A gente teria mais condições, capacidade e força", disse.





Uma das principais aliadas de Bolsonaro, Zambelli fez críticas ao discurso do então presidente em 30 de dezembro. Segundo a deputada, ele deveria ter "deixado claro o que pensava" e "seria um remédio se tivesse dito que era para as pessoas saírem dos quartéis".





Após a repercussão das declarações , Zambelli usou o Twitter para dizer que suas falas não foram "críticas" ao ex-presidente.





Já Tarcísio de Freitas foi alvo de desaprovação por parte de bolsonaristas por ter se unido a Lula para lidar com os estragos causados pelos temporais no litoral norte de São Paulo.

Aliado de Bolsonaro, o deputado Evair de Melo (PP-ES) saiu em defesa do governador. "Ele tem de manter relações institucionais e republicanas com o presidente da República e outras bases.Tem meu respeito, admiração e confiança", destacou, ao Correio. "Acho que Tarcísio, em um momento difícil como este, fez o que é preciso ao relevar qualquer desentendimento ideológico e salvar as pessoas."

Sobre a cobrança pela volta do ex-presidente, Melo ressaltou que há deputados federais da base bolsonarista que estão "afoitos". "O presidente já tinha alinhado que poderia voltar após o carnaval a qualquer momento, mas não imediatamente. Ele vai avaliar o momento de voltar ao Brasil e se juntar a nós para defender o legado do nosso governo."