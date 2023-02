Governo já gastou R$ 432 mil com assessores de Bolsonaro nos Estados Unidos

Ex-presidente está nos Estados Unidos desde o dia 30 de dezembro (foto: JOE RAEDLE/AFP) A viagem do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aos Estados Unidos (EUA) está custando caro para os cofres públicos.









Por lei, os ex-presidentes têm direito a até oito assessores. Os salários e as despesas são custeadas pela Presidência da República.





De acordo com levantamento, a verba destinada a custear os gastos dos assessores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que estão nos Estados Unidos há pouco mais de dois meses, já supera o montante que outros ex-presidentes costumam gastar por ano com esse tipo de despesas.