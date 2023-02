Bolsonaro nega ter sido vacinado contra COVID-19: 'Nem estava em São Paulo'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a negar que tenha sido imunizado contra a COVID-19. Na última sexta-feira (17/2), o ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinícius de Carvalho, confirmou que Bolsonaro recebeu a dose de vacina Janssen no dia 19 de julho de 2021, em São Paulo. O ex-presidente acusa a imprensa de ser "mentirosa" e alega que não estava em São Paulo no dia.

"Não fui vacinado. Imprensa mentirosa, diz que eu fui vacinado em uma segunda-feira, no dia 19 de julho de 2021, no subúrbio de São Paulo. Onde eu vou no Brasil tem uma multidão atrás de mim. Nem no estado de São Paulo eu estava esse dia", disse o ex-presidente.