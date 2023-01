Sigilos de 100 anos de Jair Bolsonaro: quais são e quando devem cair

Questionado sobre os sigilos, ainda quando presidente, Bolsonaro afirmou que 'cumpria a lei' (foto: Evaristo Sá/AFP) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prometeu ainda em campanha e colocou em prosseguimento no primeiro dia do terceiro mandato a derrubada dos sigilos impostos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).





De acordo com a Lei sancionada por Dilma, informações relativas a intimidade, vida privada, honra e imagem terão acesso restrito pelo prazo máximo de 100 anos. A divulgação, no entanto, pode ser autorizada, com base na mesma lei.





Lula assinou despachos ainda no primeiro dia de mandato (foto: Sérgio Lima/ AFP) Questionado sobre o assunto, ainda quando era presidente, Bolsonaro afirmou que “cumpria a lei” e que acreditava que assuntos de natureza particular não precisam ser divulgados.

Quals foram os sigilos impostos pelo ex-presidente Bolsonaro?

Cartão de vacinação

Entrada de pastores no Planalto

Dados de crachás dos filhos

Processo disciplinar contra o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello

Compra de cloroquina pelo Exército

Documentos de Laura Bolsonaro

Informações sobre a política de ampliação do acesso às armas

Mensagens após prisão de Ronaldinho

Processo das “rachadinhas” de Flávio Bolsonaro

Dados sobre registros de armas mantidas pelo Exército e pela Polícia Federal

Cachê de Gusttavo Lima em show da Mega da Virada de 2021

Quais sigilos o governo Lula deve revelar primeiro?

Registros de visitas ao Palácio do Planalto;

Processo disciplinar contra o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello;

Compra de cloroquina pelo Exército;

Informações sobre a política de ampliação do acesso às armas;

Dados sobre registros de armas mantidas pelo Exército e pela Polícia Federal

Revogação é possível?

A derrubada de sigilos esbarra na Lei Geral de Proteção de Dados. Essa Lei vigora desde 2020 e veda a divulgação de determinadas informações pessoais de cidadãos.





De acordo com reportagem do jornalista Aguirre Talento, do jornal O Globo, técnicos que ajudam Lula afirmaram que não é possível fazer um “revogaço”. Por conta disso, será preciso analisar caso a caso.





Portanto, para o petista não correr risco de ter que se explicar à Justiça e conseguir honrar com o que prometeu a seus eleitores, o núcleo de Transparência, Integridade e Controle da equipe de transição prepara uma proposta com embasamento jurídico.





Ao assumir o cargo de corregedor-geral da União, Vinícius Marques de Carvalho afirmou que houve uso "indiscriminado" e "indevido" de decretos de sigilos por parte do governo de Jair Bolsonaro.





O órgão, no entanto, não informou quando deverá responder sobre o despacho de Lula referente ao caso.