Bolsonaro debocha de ministros de Lula em igreja nos EUA

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) debochou dos atuais ministros do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante palestra em uma igreja em Orlando, nos Estados Unidos.Apesar de não citar nomes, o ex-mandatário destacou a ministra dos Esportes, a ex-jogadora de vôlei, Ana Moser. De acordo com Bolsonaro, Moser falando se parece com uma “aluna da Dilma”.

“Se vocês compararem os meus ministros, dos que me antecederam, com os ministros que estão no momento aí, a diferença é enorme. Tem alguns lá que pelo amor de Deus. Eu ouvi a ministra do Esporte falando, (é) aluna da Dilma. Têm outros ali que não têm como dar certo”, disse Bolsonaro.