Bolsonaro fala sobre atos terroristas do 8 de janeiro: 'Não foi terrorismo'

Jair Bolsonaro ainda está nos Estados Unidos e não tem programação oficial para retornar ao Brasil (foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que os atos terroristas do dia 8 de janeiro “não foi terrorismo” e, ainda, chamou o ocorrido de “Capitólio Tupiniquim”. A declaração foi dada na quinta-feira (23/02), durante uma palestra na igreja New Hope Church, em Orlando, nos Estados Unidos (EUA).





Bolsonaro ainda ironizou o fato da “esquerda” não querer mais dar continuidade à abertura de uma CPI para investigar os atos antidemocráticos. De acordo com o ex-mandatário, a “esquerda sabe o que aconteceu”.









A Lei Nº 13.260, de março de 2016, define o que é terrorismo para a Constituição Federal.





Art. 2º O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo, por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública.





§ 1º São atos de terrorismo:





I - usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares ou outros meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa.





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se opôs à instauração de uma CPI para investigar os ataques de 8 de janeiro. O petista afirmou que uma CPI pode mais atrapalhar do que ajudar.

"Nós temos instrumentos para fiscalizar o que aconteceu nesse país. Uma comissão de inquérito pode não ajudar e ela pode criar uma confusão tremenda, sabe? Nós não precisamos disso agora", apontou em entrevista à Natuza Nery, na GloboNews, em 18 de janeiro.





"É uma decisão do Congresso Nacional, não é minha. Portanto, os partidos políticos, na Câmara e no Senado, é que vão decidir", continuou.





Ao passo, a oposição se mobilizou para instaurar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), quando se junta parlamentares do Senado e da Câmara dos Deputados para realizar a apuração dos atos terroristas. No entanto, o plano ainda está no papel.