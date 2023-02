Eduardo lança loja em homenagem a Bolsonaro e usuários ironizam

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), lançou, nesse domingo (26/2), uma loja virtual chamada "Bolsonaro Store" que vende produtos em homenagem ao pai.





De acordo com o deputado, o objetivo dos produtos é "manter vivo na memória os bons trabalhos do presidente Jair Bolsonaro".

Além disso, ele destaca que os produtos têm "imagens exclusivas e de boa qualidade".

Bolsonaro Store vende canecas, calendários e tábua de cortar alimentos (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Valores

O calendário de mesa custa R$ 49,90, já na versão de parede, R$ 59,90. Uma tábua de madeira, com a frase "Nosso sonho segue mais vivo do que nunca", R$ 109,90. A caneca de chopp, com 475ml, custa R$ 69,90.

Eduardo Bolsonaro lançou os produtos nesse domingo (26/2), que incluem calendário, caneca de chopp e tábua de cortar alimentos (foto: Reprodução/Bolsonaro Store)





Após Eduardo compartilhar a novidade com seus seguidores, usuários da internet ironizaram a comercialização dos produtos. Veja algumas reações:





"Essa história de Bolsonaro Store é fake, né? Né possível...", questionou um usuário. "véi não Bolsonaro store não kkkkkkkkkk o pior é que aqueles velho lambe bota de militar vão comprar tudo", disse outro.

"Não meus amores a Bolsonaro Store, que vende calendário e caneca. EU NÃO AGUENTO", comentou um internauta.

"Bolsonaro Store é a prova clara de que, enquanto tiver cavalo, São Jorge não fica a pé".

"Puta merda essa Bolsonaro Store foi uma das coisas mais ridículas que vi nos últimos tempos".