Michelle Bolsonaro ironiza notícia de que governo tentou trazer joias

Matéria do Estadão informou que o governo de Jair Bolsonaro (PL) tentou, por quatro vezes, liberar joias que haviam entrado ilegalmente no Brasil e que seriam presentes para a ex-primeira-dama (foto: Reprodução/Instagram)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ironizou as notícias de que o governo Bolsonaro tentou trazer ilegalmente para o Brasil, em 2021, joias feitas com diamantes avaliadas em R$ 16,5 milhões.

"Quer dizer que eu 'tenho tudo isso' e não estava sabendo? Meu Deus! Vocês vão longe mesmo, hein?! Estou rindo da falta de cabimento desa impressa (imprensa) vexatória", disse Michele pelos stories, no Instagram.





Segundo informações do jornal, os acessórios foram transportados na mochila de um assessor, um militar do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. As joias seriam um presente do governo da Arábia Saudita para Michelle.Após a apreensão feita pela Receita Federal, registrada por câmeras de segurança, o governo tentou recuperar os bens em quatro oportunidades, tendo o próprio Bolsonaro, enviado um ofício para solicitar a liberação.