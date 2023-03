Lauren Jauregui, ex-Fifth Harmony, comemora após show em SP: 'Eu te amo'

Lauren Jauregui em São Paulo, nessa sexta-feira (3/3) (foto: Divulgação/Leandro Godoi) A cantora norte-americana Lauren Jauregui desembarcou no Brasil para um único show em São Paulo, na noite dessa sexta-feira (3/3). Dessa vez, a artista - que já esteve no país em outras ocasiões com o grupo Fifth Harmony - está em turnê pela América Latina e se surpreendeu com a potência dos fãs brasileiros ao cantarem suas músicas.





Misturando inglês com português, ela comemorou nas redes sociais após a apresentação: “BRASILLLL EU TE AMO MUITOOO WHAT AN INCREDIBLE SHOW!! My hearing definitely took a hit lol you knew every single word to every single song and it made my heart so happy. Obrigadaaa até a próxima vez”. (Que show incrível! Minha audição definitivamente foi danificada. Vocês sabiam todas as letras de cada canção e encheram meu coração de alegria).





BRASILLLL EU TE AMO MUITOOO WHAT AN INCREDIBLE SHOW!! My hearing definitely took a hit lol you knew every single word to every single song and it made my heart so happy%uD83E%uDD79%uD83D%uDE2D obriadaaa até a próxima vez%u2728%uD83D%uDC8B %u2014 Lauren Jauregui (@LaurenJauregui) March 4, 2023







Logo depois, em um vídeo compartilhado por fã, a cantora voltou a se emocionar. “Quero dizer: eu nem precisava cantar. Ai meu Deus, eu amo vocês”, escreveu.





I meaaaaannn I didn%u2019t even need to sing tho!!!%uD83D%uDE2D%uD83D%uDE2D%uD83D%uDE2D omg i love you guys so much https://t.co/HKhmSphzvk %u2014 Lauren Jauregui (@LaurenJauregui) March 4, 2023





Lauren mostrou que não precisa de uma grande produção para entregar um espetáculo com muita sensualidade e vocais surpreendentes. Ao lado de duas dançarinas, a cantora trouxe performances de canções como "Expectations", "Lento", "More Than That" e até mesmo de seu álbum, "Prelude", lançado em 2021.





Confira alguns trechos do show:





Vale ressaltar que Lauren tem uma tatuagem em homenagem ao primeiro show solo de sua carreira, que foi em São Paulo em 6/6/18. Na época, ela abriu a turnê "Hopeless Fountain Kingdom", da cantora Halsey. Ou seja, o carinho pelo país já está eternizado em sua pele.