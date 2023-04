Rita Lee se emociona com homenagem feita pelo programa 'Altas Horas'

O marido, Roberto de Carvalho, e o filho, Beto Lee, compartilharam vídeos da cantora assistindo ao programa (foto: Reprodução/Instagram)

A cantora Rita Lee foi homenageada pelo programa Altas Horas, da TV Globo, no sábado (15/4), e assistiu de casa toda a atração ao lado do marido, Roberto de Carvalho. Pelas redes sociais, Roberto publicou um vídeo com a reação da Rainha do Rock.

No vídeo, o apresentador Serginho Groisman glorifica a cantora que é um dos maiores ícones da música brasileira. "Muito bom! Viva o Rock'n'roll, viva Rita Lee". Em resposta ao post de Roberto de Carvalho, Serginho comentou: "Rita e Roberto, todo o amor do mundo para vocês", escreveu.

A cantora aparece no vídeo assistindo ao 'Altas Horas', na TV Globo, que foi totalmente dedicado à artista. Rita não participou do programa, pois ainda se recupera de uma internação no começo do ano.

A artista foi diagnosticada com câncer de pulmão há cerca de dois anos atrás. Ela se submeteu a sessões de imunoterapia e radioterapia, duas formas de tratar a doença.

Beto Lee, filho da cantora, e artistas como Céu, Fernanda Abreu, Luísa Sonza, Manu Gavassi, Paula Toller, Tom Zé, e outros participaram da homenagem para a cantora. Um dos palcos do programa foi batizado de 'Palco Rita Lee'.

*Estagiária sob a supervisão de Pedro Grigori