Marido posta nova foto de Rita Lee e cantora recebe carinho de internautas

A cantora Rita Lee (foto: Reprodução/Instagram)

Roberto de Carvalho publicou uma nova foto de sua esposa, a cantora Rita Lee, 75, nas redes sociais e encantou a internet na noite deste sábado (11), uma semana após a artista ter recebido alta hospitalar depois de ser internada em meio à recuperação de um câncer de pulmão.

Na foto, Rita aparece sentada em uma poltrona na sala de casa, aparentemente assistindo à televisão. Na legenda, o marido usou vários corações vermelhos. Uma semana antes, Roberto também havia compartilhado uma foto da cantora para anunciar que ela estava de volta em casa --a publicação somou mais de 200 mil curtidas.

Famosos reagiram ao novo registro: o músico Branco Mello, dos Titãs, e o ator Dudu Azevedo deixaram corações nos comentários da foto. "Viva Rita Lee! Saúde e mais saúde", "Tão bom ver Ritinha bem" e "Que presente lindo para nós é essa foto, Rob" são alguns exemplos de comentários deixados por fãs da cantora.

Em maio de 2021, a cantora e compositora foi diagnosticada com um tumor no pulmão esquerdo após um exame de rotina. Em abril de 2022, menos de um ano depois do diagnóstico, a família divulgou que ela estava curada e o câncer, em remissão. A internação mais recente, segundo o marido, foi parte do processo de recuperação do câncer.