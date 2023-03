Ultra Brasil: confira a programação do festival de música eletrônica

Serão quatro palcos no festival Ultra Brasil, em São Paulo (foto: Divulgação/ Rutger Geerling)

Após hiato de seis anos, o Ultra Brasil está de volta. Com extensa programação, um dos maiores festivais de música eletrônica do mundo contará com a apresentação de 75 DJs, em dois dias de shows, 21 e 22 de abril, no Vale do Anhangabaú, no Centro Histórico de São Paulo. Liderando o palco principal, estão Axwell, Nicky Romero, Marshmello, Alan Walker, DJ Snake, Above & Beyond e Oliver Heldens.