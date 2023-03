Tapete vermelho do Oscar terá outra cor. Entenda a razão

Novo "tapete vermelho" do Oscar, da cor champagne, foi apresentado à imprensa de Los Angeles (foto: Patrick T. Fallon/AFP)

Símbolo maior de qualquer evento com celebridades, o tapete vermelho desta edição do Oscar terá outra cor. O espaço em frente ao Dolby Theatre, em Los Angeles, onde os candidatos chegarão, posarão para fotos e darão entrevistas antes da cerimônia de entrega dos prêmios, será da cor champagne.

A decisão de mudar a cor partiu dos consultores criativos Lisa Love, colaboradora da “Vogue”, e Raúl Àvila, diretor criativo do Met Gala, em Nova York.

O tapete será coberto, em parte para proteger as estrelas e as câmeras das intempéries, mas também para ajudar a transformar as chegadas em um evento noturno. Para Love, sempre houve uma desconexão entre o elegante código de vestimenta black tie e o fato de que é no meio da tarde que as pessoas chegam para serem fotografadas à luz do dia.

“Transformamos um evento diurno em noturno”, disse Love. A cerimônia do Oscar, neste domingo (12/3), terá início às 16h pelo horário de Los Angeles (21h no Brasil). As estrelas, desta maneira, vão começar a chegar por volta das 15h, em plena luz do dia.



Leia também: Entenda por que "Tudo em todo lugar ao mesmo tempo" é favorito ao Oscar

O tapete vermelho do Oscar remonta à edição de número 33, realizada em 1961. Foi a primeira cerimônia televisionada, transmitida pela ABC e apresentada por Bob Hope. O público em geral não veria o tapete vermelho em toda a sua glória na televisão até 1966, quando o Oscar foi transmitido pela primeira vez em cores.

De acordo com Love, não houve nenhum grande debate sobre a mudança de cor do tamanho. “Eles apenas sabiam que tinham a liberdade de romper com a tradição. Foram testadas algumas outras cores também, mas pareciam muito escuras com a tenda coberta. Escolhemos uma cor que evoca o pôr do sol”, disse.

A chegada dos convidados no tapete outrora vermelho, agora areia ou champagne, será transmitida no Brasil, a partir das 20h deste domingo, nos canais pagos TNT e E! Entertainment e na plataforma HBO Max.