Veja os maiores vencedores da história do Oscar

Titanic e Senhor dos Anéis foram alguns dos filmes mais premiados da história do Oscar (foto: Reprodução) A 95ª cerimônia do Oscar, a maior premiação do cinema, reunirá as maiores estrelas de Hollywood neste domingo (12/3), em Los Angeles, a partir das 21h (horário de Brasília). Ao longo da história, vários filmes e astros se destacaram com maior número de estatuetas acumuladas. Confira os maiores premiados de todos os tempos pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.









Filmes

Titanic (1997)

O romance de Rose (Kate Winslet) e Jack (Leonardo DiCaprio), “Titanic” (1997), é o filme mais premiado da história do Oscar. Foram 11 estatuetas: Melhor filme; melhor diretor; melhor canção original; melhor banda sonora original, melhor edição de som; melhor mixagem de som; melhor direção de arte; melhor fotografia; melhor figurino; melhor edição; melhores efeitos visuais.





Além disso, Kate Winslet também foi indicada na categoria de Melhor atriz principal, assim como Gloria Stuart em melhor atriz coadjuvante, mas não venceram. Do mesmo modo, o filme também foi indicado a melhor maquiagem e não levou a estatueta.





Ben-Hur (1959)

Outro filme que levou 11 estatuetas do Oscar foi “Ben-Hur” (1959), que conta a história de um mercador judeu que foi traído pelo seu meio-irmão e feito de escravo. O longa dirigido por William Wyler dominou a premiação de 1960: Melhor filme; melhor diretor; melhor ator; melhor ator coadjuvante; melhor edição; melhor trilha sonora/comédia ou drama; melhor mixagem de som; melhor direção de arte colorida; melhor fotografia colorida; melhor figurino; melhores efeitos especiais.





O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003)

Uma das trilogias de maiores sucessos da bilheteria do cinema, “O senhor dos anéis”, também foi premiada com 11 estatuetas do Oscar no filme lançado em 2003, “O retorno do rei”.





O longa levou por: melhor filme; melhor diretor; melhor roteiro adaptado; melhor trilha sonora; melhor canção original; melhor mixagem de som; melhor direção de arte; melhor maquiagem; melhor figurino; melhor edição; melhores efeitos visuais.





Atores

Katharine Hepburn

A atriz Katharine Hepburn (1907-2003) possuía uma longínqua carreira em Hollywood de 60 anos e é considerada a maior intérprete da história do cinema. Ela foi indicada 12 vezes e levou quatro estatuetas. Suas vitórias vieram como melhor atriz por "Num Lago Dourado" (1981); "O Leão no Inverno" (1968), " Adivinhe Quem Vem Para Jantar" (1967) e "Manhã de Glória" (1933).





Daniel Day Lewis

Em seguida, vem o ator britânico Daniel Day Lewis, de 65 anos, o homem mais premiado da história do Oscar. Ele recebeu seis indicações pelos seus trabalhos e levou três como melhor ator por "Meu Pé Esquerdo" (1989), "Sangue Negro" (2007) e "Lincoln" (2012).





Meryl Streep

Apesar de não ser a atriz mais premiada, Meryl Streep é a que mais recebeu indicações à premiação: foram 21 nomeações. Dessas, ela garantiu três: "Kramer vs. Kramer" (1979), Melhor Atriz Coadjuvante; "A Escolha de Sofia (1982)" e "A Dama de Ferro" (2011) como Melhor Atriz.





Diretores

William Wyler

O recordista na categoria de direção é William Wyler (1902-1981), com um total de 12 indicações. Ele chegou a levar três prêmios para casa, com “Rosa da Esperança” (1943), “Os melhores anos de nossas vidas” (1947) e “Ben-Hur (1959).





Billy Wilder

Com mais de 50 anos de carreira e 60 filmes, Billy Wilder (1906-2002) também é um dos grandes destaques na categoria de direção. Ele foi indicado oito vezes e venceu duas com “Farrapo humano” (1946) e “Se meu apartamento falasse” (1961).





Woody Allen

O cineasta Woody Allen é o diretor com maior número de indicações no Oscar, somando 16 no total. Ele foi premiado três vezes na categoria de Melhor roteiro original. Além disso, como melhor diretor, ele recebeu sete indicações e ganhou uma pelo clássico “Noivo neurótico, noiva nervosa” (1978).