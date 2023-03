Rihanna. 'Lift Me Up.' LIVE at the 95th Oscars.



A premiação do Oscar de 2023 ocorrerá no próximo domingo (12/3) e será transmitida ao vivo de Los Angeles, nos Estados Unidos.

As vozes do ano

O destaque deste ano vai para Rihanna, a cantora e atriz barbadense que traz voz a "Lift me up", trilha sonora de "Pantera Negra: Wakanda para sempre". Sem lançar álbuns e músicas solo desde 2016, a dona da marca Fenty é forte candidata a conquistar a estatueta a que concorre.

Após a apresentação mundialmente comentada durante o show de intervalo do SuperBowl 2023, no mês passado, na qual revelou a segunda gravidez, fruto do relacionamento com o rapper e ator Asap Rocky, a embaixadora de Barbados volta aos palcos pela segunda vez no ano para a alegria dos fãs.

Os cantores indianos Rahul Sipligunj e Kaala Bhairava apresentarão "Naatu Naatu", canção original do fime "RRR: Revolta, rebelião, revolução", musical anti-imperialista que conquistou cinéfilos do mundo todo no último ano. O longa-metragem asiático derrotou grandes nomes, como a própria Rihanna e Taylor Swift, ao levar o Globo de Ouro para casa. Sendo a favorita da noite, é a primeira produção 100% indiana que pode levar o Oscar ao país.

Depois de levar Globo de Ouro para casa M. M. Keeravani, compositor de "Naatu Naatu", afirma estar confiante na conquista do Oscar (foto: DVV Entertainment)

O sucesso dançante dividirá o palco com as cantoras norte-americanas Sofia Carson e Diane Warren, que em 2011 ganhou o Globo de Ouro de melhor canção original por "You Haven't Seen the Last of Me" e em 2022 foi homenageada com um Oscar honorário (reconhecimento

da Academia pelos feitos excepcionais nos anos de carreira).

Elas performarão "Applause", música tema de "Tell it like a woman".

Representando o filme mais indicado da noite, David Byrne, Son Lux e Stephanie Hsu, a "Joy" de "Tudo em todo lugar ao mesmo tempo", performarão juntos "This is a life". A atriz de descêndecia chinesa concorrerá também ao prêmio de melhor atriz coadjuvante e assistirá a entrega das estatuetas nas 11 categorias em que o filme está indicado.

Quem também está na disputa pela consagração de melhor canção original de 2023 é Lady Gaga, porém sua apresentação não foi confirmada na 95ª edição da premiação. Ganhadora da categoria em 2019, por "Shallow" e voz de "Hold my hand", de "Top gun: Maverick" neste ano, a cantora e atriz nova-iorquina se mantém ocupada com as gravações de "Coringa: Folie à Deux".

Tributo póstumo

Como todo ano, o tributo póstumo "In memoriam", homenagem da Academia aos artistas falecidos desde a última cerimônia, também conta com apresentações. No próximo domingo (12/3), Lenny Kravitz será a voz do especial e performará durante a exibição digital das fotos e nomes referenciados.