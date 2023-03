'Naatu Naatu', canção do filme 'RRR', pode dar o Oscar para a Índia

Atores N. T. Rama Rao Jr. e Ram Charan Teja em cena do musical "RRR", filme de ação falado em telugo (foto: DVV Entertainment/reprodução)

Diretor de filmes repletos de dança e música, S. S. Rajamouli espera que “RRR: Revolta, rebelião, revolução” seja a primeira produção 100% indiana a ganhar um Oscar, cuja cerimônia ocorrerá em 12 de março. Diretor de filmes repletos de dança e música, S. S. Rajamouli espera que “RRR: Revolta, rebelião, revolução” seja a primeira produção 100% indiana a ganhar um Oscar, cuja cerimônia ocorrerá em 12 de março.









O filme encantou o público dos Estados Unidos ao Japão, quebrou recordes de bilheteria na Índia e foi indicado ao Oscar de Melhor Canção original, depois de vencer Taylor Swift e Rihanna na mesma categoria no Globo de Ouro.





“Quando vou ao cinema, quero ver personagens exuberantes, situações exuberantes, dramas exuberantes”, afirma Rajamouli.









Fenômeno indiano





A indicação ao Oscar é uma carta de apresentação do prolífico, embora menos conhecido, cinema do Sul da Índia para o mundo.





Bollywood, a indústria de cinema na língua hindi do país asiático, é reconhecida como a mais produtiva do mundo. Porém, os prêmios internacionais de destaque geralmente são reservados para os filmes em inglês.





Isso mudou quando “Parasita”, longa dirigido pelo sul-coreano Bong Joon-ho, levou quatro estatuetas do Oscar em 2020, inclusive as de Melhor Filme e Melhor Diretor.





As raras obras indianas vencedoras do Oscar foram produções em inglês: “Ghandi” (1982) e o britânico “Quem quer ser um milionário?” (2008), ambientado em Mumbai.





Rajamouli espera que o prêmio pela cena de dança da canção “Naatu Naatu” abra caminho para outros cineastas indianos.





Filmada em frente ao palácio presidencial da Ucrânia antes da guerra, a cena exibe atuações intensas dos dois protagonistas, enquanto confrontam o rival.





“Estamos abrindo caminho, mas dando passos muito, muito iniciais”, afirma o diretor indiano, de 49 anos. “Veja, por exemplo, o progresso que a Coreia do Sul teve. Deveríamos nos inspirar nisso, em todos os cineastas indianos.”

Filho de roteirista, fã de Spielberg e Cameron

Rajamouli nasceu no estado de Karnataka, no Sul da Índia. O pai, roteirista, o apresentou à indústria cinematográfica.





Fã dos diretores Steven Spielberg e James Cameron, suas primeiras influências foram filmes de Hollywood como “Ben-Hur” e “Coração valente”.





O cineasta ganhou fama com o drama histórico de ação “Baahubali” (2015), até então a obra audiovisual mais cara produzida na Índia. O longa influenciou uma onda de filmes do sul do país, que lideraram as bilheterias poliglotas indianas.

Em janeiro, S. S. Rajamouli recebeu o Annual Critics Choice Awards de Melhor Filme em língua estrangeira, em Beverly Hills (foto: Michael Tran/AFP)





A sequência de 2017 teve boa recepção do público – os dois longas estão entre as maiores bilheterias da história deste país de 1,4 bilhão de habitantes.





O diretor diz sentir “agradavelmente surpreso” com o acolhimento de “RRR” no Ocidente, onde falta “entretenimento maximalista”, na opinião dele.

Sucesso nas salas de cinema e no streaming

“RRR” está entre os filmes indianos de maior bilheteria nos cinemas dos EUA, apesar de ter entrado para o catálogo da Netflix dois meses depois de estrear em 1,2 mil salas do país, em março de 2022.





Foi algo “sem precedente” e “um caso à parte”, destacou David A. Gross, analista da publicação especializada Franchise Entertainment Research. Embora disponível na plataforma de streaming, o longa continuou enchendo salas de cinema nos EUA.





Filmes de Rajamouli foram comparados aos de super-heróis. Ele se sentiria honrado se fosse convidado para para dirigir um longa do Universo Cinematográfico Marvel.





Apesar dos elogios, “RRR” recebe críticas por algumas nuances preocupantes, como a promoção do nacionalismo hindu e a hipermasculinidade.





O filme ressalta a mitologia hindu e o fervor nacionalista, enquanto cineastas são atacados repetidamente pela direita hindu nas redes sociais.





Defensores dos direitos humanos alertam para as prisões de estrelas de Bollywood sob o governo do primeiro-ministro Narendra Modi, nacionalista hindu.

Rajamouli cresceu em família profundamente religiosa, embora seja ateu e diga que “religião é essencialmente exploração”.





O cineasta avisa: “Não tenho nenhuma agenda oculta (...) Faço filmes para pessoas dispostas a gastar o dinheiro que ganham em ingressos de cinema.”





S. S. Rajamouli atribui críticas a seu filme à polarização do debate político na Índia, incapaz de alcançar pontos de concordância.

AS INDICADAS



Oscar de Melhor Canção original





» “Applause”

• De Sofia Carson

• Filme: “Tell it like a woman”





» “Hold may hand”

• De Lady Gaga

• Filme: “Top Gun: Maverick”





» “Lift me up”

• De Rihanna

• Filme: “Pantera Negra: Wakanda para sempre”





» “Naatu Naatu”

• De M.M. Keeravaani, Kala Bhairava e

Rahul Sipligunj

• Filme: “RRR: Revolta, rebelião, revolução”





» “This is a life”

• De Son Lux

• Filme: “Tudo em todo o lugar ao mesmo tempo”

“RRR: REVOLTA, REBELIÃO, REVOLUÇÃO”

Índia, 2022. Direção de S. S. Rajamouli. Com Alia Bhatt, Ajay Devgn, Ram Charan Teja, N.T. Rama Rao Jr., Ray Stevenson e Alison Doody. Dois revolucionários e sua jornada longe de casa antes de lutar contra a opressão do Império Britânico imposta à Índia. Disponível na Netflix.

Filme falado em telugo, um dos 22 idiomas oficiais da Índia, "RRR" se tornou a maior bilheteria da história do cinema daquele país.