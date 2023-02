Plataformas exibem pérolas 'escondidas' do Oscar 2023

Bebê elefante pode levar o Oscar de Melhor curta documental (foto: Netflix/reprodução)





A cerimônia do Oscar, marcada para 12 de março, em Los Angeles, normalmente é dominada por filmes cercados por muita atenção, seja pelo elenco estelar, seja pelo debate promovido pela crítica ou redes sociais.

“Vulcões: A tragédia de Katia e Maurice Krafft”

Um dos filmes que causaram sensação na Mostra de Cinema de São Paulo do ano passado. O documentário mostra o casal de vulcanólogos franceses Katia e Maurice Krafft, que acompanha erupções em várias partes do mundo.





Com o tempo, eles desenvolvem conhecimento que os faz não medir esforços para estarem próximos das erupções, o que rende imagens maravilhosas e aterrorizantes. Disputa o prêmio de “Melhor documentário”. Disponível na Disney+.

"Le pupille" conta a história de meninas rebeldes de um internato (foto: Disney+/reprodução)

“Le pupille”

Outra produção exibida na Mostra de São Paulo. O curta (37 minutos) acompanha um grupo de garotas rebeldes de um internato católico antes do Natal, em um momento de escassez e de guerra. O elenco tem nomes conhecidos, como a atriz Alba Rohrwacher, e o mexicano Alfonso Cuarón como um de seus produtores. Uma pequena joia. Disputa o prêmio de “Melhor curta-metragem”. Disponível na Disney .

“Como cuidar de um bebê elefante”





Menino e toupeira disputam o Oscar de Melhor curta de animação (foto: Apple TV+/reprodução)

A ação se passa no Sul da Índia, onde uma comunidade cria elefante órfão que lhe foi entregue. As imagens são, por vezes, tocantes. É o típico filme para toda a família. Disputa o Oscar de Melhor curta documental. Disponível na Netflix.

“O menino, a toupeira, a raposa e o cavalo”

Outra produção que certamente vai agradar às pessoas de todas as idades. Trata-se de uma fábula que acompanha um menino que se encontra com uma toupeira gananciosa, uma raposa prevenida e um cavalo sábio. Dessas conversas, surgem confissões e descobertas. Disputa o prêmio de Melhor curta de animação. Disponível na Apple TV .

“Passagem”

A atriz Jennifer Lawrence protagoniza e produz (é o primeiro longa de sua nova produtora, Excellent Cadaver) o longa que acompanha jovem oficial do Exército que volta para casa com uma lesão cerebral. No doloroso processo de recuperação, ela encontra conforto na amizade que faz com um mecânico. Brian Tyree Henry disputa o Oscar de Melhor ator coadjuvante. Disponível na Apple TV .

“A fera do mar”

Animação acompanha a saga de um marinheiro que adora grandes aventuras e de uma garotinha que entra de penetra em seu navio, prestes a viajar por águas desconhecidas. O estranhamento inicial se transforma em uma grande amizade. Disputa o Oscar de Melhor animação em longa-metragem. Disponível na Netflix.