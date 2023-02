'Tudo em todo lugar ao mesmo tempo' leva prêmio PGA, termômetro do Oscar

Ke Huy Quan e Daniel Kwan, ator e diretor de "Tudo em todo lugar ao mesmo tempo", durante a festa do PGA, em Beverly Hills (foto: Michael Tran/ AFP)

“Tudo em todo lugar ao mesmo tempo” foi considerado o melhor filme do ano pelo Sindicato dos Produtores dos Estados Unidos e levou o Annual Producers Guild Awards 2023, o prêmio PGA, destinado a obras do cinema e da TV.





“The White Lotus”, da HBO, e “O urso”, do Star+, venceram nas categorias de Melhor Série de drama e comédia, respectivamente. A cerimônia ocorreu sábado (25/2) à noite, em Beverly Hills, na Califórnia.O longa-metragem dos diretores Daniel Kwan e Daniel Scheinert – dupla conhecida como “os Daniels” – desbancou outros nove candidatos ao prêmio: “Avatar: O caminho da água”, “A baleia”, “Os banshes de Inisherin”, “Elvis”, “Os Fabelmans”, “Glass Onion: Um mistério knives out”, “Pantera Negra: Wakanda para sempre”, “Tár” e “Top Gun: Maverick”.



“Tudo em todo lugar ao mesmo tempo”, assim, confirma ser um dos favoritos da temporada e também forte candidato ao Oscar, pois o PGA funciona como termômetro da premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, cuja cerimônia ocorrerá em 12 de março.

“Pinóquio”, de Guillermo del Toro, levou o prêmio de Melhor Animação, enquanto “Navalny”, sobre Alexei Navalni, opositor de Putin na Rússia, levou o troféu na categoria de Melhor Documentário.



“The dropout", da plataforma Star+, foi reconhecida como a melhor minissérie. Na trama, Amanda Seyfried interpreta Elizabeth Holmes, que comandou fraude bilionária no Vale do Silício.



“Weird: The Al Yankovic story”, em que Daniel Radcliffe dá vida ao músico satírico Weird Al, levou o prêmio de Melhor Filme para streaming ou TV.



“The White Lotus”, atual sensação do mundo das séries, deixou para trás “Andor”, da Disney+, “Better call Saul” e “Ozark”, da Netflix, e “Ruptura”, da plataforma Apple TV+.



Na categoria de comédia, “O urso”, um dos seriados mais aclamados da temporada, bateu “Abbott elementary”, do Star+, “Barry”, da HBO, “Hacks”, da HBO Max, e “Only murders in the building”, do Star+.

Homenagem a Tom Cruise



Outro grande destaque da noite foi Tom Cruise, homenageado com o prêmio especial David O. Selznick, dedicado a nomes que protagonizam grandes realizações em Hollywood.



O ator liderou o elenco e produziu o longa “Top Gun: Maverick”, a maior bilheteria mundial de 2022, faturando US$ 1,5 bilhão (7 bilhões).



O novo “Top Gun” empolgou tanto a crítica especializada quanto o público, que compareceu em massa às salas de cinema para conferir o filme sobre o carismático e experiente Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise), que ensina o ofício à nova geração de pilotos militares.



O sucesso do sucessor de “Top Gun: Ases indomáveis”, filme de 1986, é algo raro hoje em dia, com bilheterias dominadas por produções com super-heróis.



O longa de ação tornou-se um dos principais sucessos da carreira de Cruise, de 60 anos, e está indicado ao Oscar de Melhor Filme.