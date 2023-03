Saiba quais artistas vão apresentar o Oscar 2023

Michael B. Jordan e Halle Bailey estão entre os artistas que anunciarão vencedores na noite de domingo (foto: Fotos: Getty Images North America/AFP, Valerie Macon/AFP)



A 95ª edição do maior prêmio de cinema do mundo está chegando. No domingo (12/3), o anúncio dos ganhadores e a entrega das estatuetas serão feitos por grandes personalidades da indústria cinematográfica.





Os primeiros anunciados

Michael B. Jordan, de "Creed", Samuel L. Jackson, de "Pulp Fiction", e Dwayne Johnson, de "Adão Negro", fazem parte da primeira lista de apresentadores divulgada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, no último dia 2 de março.

Junto deles foram convidados Riz Ahmed, ator principal de "O som do silêncio", filme ganhador de duas categorias no Oscar de 2021; Emily Blunt, do icônico "O diabo veste Prada" e, mais recentemente, "Um lugar silencioso", ambos indicados ao prêmio em edições anteriores; Glenn Close, de "Cruella", vencedor de melhor figurino em 2021.





Jennifer Connelly, de "Top Gun: Maverick", que concorre a melhor filme neste ano; Ariana DeBose, ganhadora de melhor atriz coadjuvante em 2022, por "Amor, sublime amor"; Troy Kotsur, ganhador de melhor ator coadjuvante em 2022, por "Coda"; Jonathan Majors, de "Creed III", lançamento recente que vem acumulando elogios.

Melissa McCarthy, indicada em 2019 a melhor atriz por "Poderia me perdoar"; Janelle Monáe, atriz e cantora que abriu a cerimônia de 2020 e está no megasucesso da Netflix "Glass onion"; Deepika Padukone, importante atriz indiana, em 2018 considerada uma das "100 pessoas mais influentes do mundo" pela revista "Time".

Questlove, produtor musical e vencedor do melhor documentário de longa-metragem por "Verão da alma" ano passado (momento de consagração ofuscado pelo tapa que Will Smith desferiu em Chris Rock, que apresentava a categoria); Zoe Saldaña, de "Avatar: o caminho da água", indicado a melhor filme em 2023, e Donnie Yen, ator chinês de "Herói", indicado a melhor filme estrangeiro em 2003.

Mais nomes

A segunda lista de apresentadores foi divulgada na última terça-feira (7/3) e conta com mais 12 nomes. Junto de Jessica Chastain, ganhadora de melhor atriz no ano passado por "Os Olhos de Tammy Faye", foram anunciadas as participações de Halle Bailey, a Ariel em "Pequena Sereia", live-action do clássico que estreia neste ano; o espanhol Antonio Banderas, indicado ao Oscar de melhor ator em 2020 por "Dor e glória", de Pedro Almodóvar.



Elizabeth Banks, atriz e diretora de "As panteras", de 2019; John Cho, ator que apresentou a cerimônia dos indicados ao prêmio em 2020; Andrew Garfield, o famoso super-herói de "O espetacular Homem-Aranha" e indicado a melhor ator em 2022 por "Tick, Tick... Boom!"; Hugh Grant, de "Um Lugar Chamado Notting Hill".



Danai Gurira, a general Okoye, líder da guarda de "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre", indicado a cinco categorias na edição deste ano; Salma Hayek Pinault, a intérprete de "Frida", indicada a melhor atriz em 2002; Nicole Kidman, a melhor atriz de 2003 por "As horas"; Florence Pugh, que concorreu a melhor atriz coadjuvante em 2020, por "Adoráveis mulheres"; e Sigourney Weaver, de "Avatar: O caminha da água", que acumula quatro indicações em 2023.



Onde assistir

O Oscar de 2023 será transmitido ao vivo nos canais da TNT e pela rede de streaming Hbo Max. A transmissão inicia-se às 20h e o show de entrega das estatuetas às 21h.