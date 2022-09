Meninas se emocionam ao ver Pequena Sereia negra

Halle Bailey foi escolhida para viver Ariel no live action de A Pequena Sereia (foto: Divulgação/Disney)



O teaser da versão live action do clássico da Disney A Pequena Sereia foi divulgado na sexta-feira (09/09) durante a convenção D23. Assim que chegou ao YouTube gerou reações apaixonadas devido à protagonista ser interpretada por Halle Bailey, atriz e cantora negra.



O teaser da versão live action do clássico da Disney A Pequena Sereia foi divulgado na sexta-feira (09/09) durante a convenção D23. Assim que chegou ao YouTube gerou reações apaixonadas devido à protagonista ser interpretada por Halle Bailey, atriz e cantora negra.







Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra um compilado de reação de meninas negras assistindo ao trailer pela primeira vez. As pequenas se surpreendem e ficam felizes ao ver a princesa da Disney com a mesma cor de pele que elas. A reação dessas crianças mostra o quanto a representatividade é importante.

Mudança da protagonista foi alvo de racismo

Desde 2019, quando foi anunciado que a sereia Ariel seria interpretada por Halle, a produção recebeu criticas e comentários racistas. Alguns chegaram a questionar o fato de uma sereia ser negra. Por trás dos argumentos, a justificativa é que a versão live action deveria manter as características físicas da animação original, com todos os personagens brancos.





Além disso, parte do público usou das ferramentas do YouTube para desaprovar a representação de Ariel no cinema. O YouTube removeu a contagem pública de dislikes dos vídeos em novembro de 2021.





Na versão original do trailer postada no canal da Walt Disney Studios, o vídeo conta com mais de 11 milhões de visualizações, 472 mil likes e 1,2 milhão de dislikes. Apesar de a versão em português também ter recebido uma chuva de deslikes, a contagem de likes se manteve superior, com 760 mil visualizações, 121 mil likes e mais 65 mil dislikes.

Afinal, qual a aparência de uma sereia?

Desde figuras monstruosas a lindas mulheres de cabelos longos, a lenda de seres aquáticos que seduzem homens e os levam para o mar faz parte do imaginário popular contemporâneo de quase todo o planeta.





Ilustração de 1687 mostra uma Ningyo, versão japonesa de uma sereia (foto: Ilustração atribuida a Yoshida Hanbei)



Os primeiros registros da lenda das sereias, seres híbridos metade mulher e metade peixe, são da Grécia, de cerca de 3 mil anos atras. Na Irlanda os primeiros registros escritos da lenda das chamadas “merrows”, datam do século XIX. Mas vale lembrar que esses seres míticos não são exclusivamente europeias.

No Japão existe a lenda da “Ningyo”, criatura marinha com rosto de mulher que habita o Oceano Pacífico, tem os primeiros registros no século VII. Em Angola, na África, é contado o o mito da Kianda, com descrição semelhante à das sereias.

Além disso, Iemanjá, a mãe das águas ou a Rainha do Mar, também é por vezes representada em forma de sereia e originalmente é negra. O folclore brasileiro tem Iara, que aparece nas lendas indígenas.





As lendas ao redor do mundo mostram que a sereia, além de ser um ser mítico, não possui uma única descrição de sua forma física, podendo ser representada sob a ótica de vários povos.