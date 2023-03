Oscar 2023: 14 curiosidades sobre a premiação

Tom Cruise é o protagonista de 'Top Gun: Maverick', indicado para o Oscar de melhor filme (foto: Getty Images)

Os últimos 12 meses foram repletos de destaques para Hollywood. Os contadores de Tom Cruise provavelmente tiveram o melhor ano de suas vidas com a sequência de Top Gun, mas as notícias não foram tão boas para Batgirl, que teve seu filme cancelado, nem para a mandíbula inferior de Chris Rock, depois do soco de Will Smith na cerimônia do Oscar do ano passado.

A menina-robô assassina que empresta seu nome ao filme M3GAN, o cachorro desobediente de Channing Tatum em Dog – A Aventura de uma Vida, o burro de Colin Farrell em Os Banshees de Inisherin e um urso dependente de cocaína (O Urso do Pó Branco) foram alguns dos personagens mais curiosos que surgiram na tela grande, depois que o público voltou aos cinemas.

E a total imprevisibilidade da premiação fez com que a corrida ao Oscar deste ano fosse uma das mais divertidas e emocionantes dos últimos anos, principalmente depois da grande variedade de vencedores nas outras premiações que antecederam a Academia de Hollywood.

Aqui estão 14 coincidências e possíveis quebras de recordes entre os indicados deste ano.

Daniel Kwan e Daniel Scheinert (centro), indicados para o Oscar de melhor diretor pelo filme Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo (foto: Getty Images)

1. Nada de Novo no Front já ganhou o prêmio de melhor filme

É claro que esta manchete é de quase um século atrás, quando a adaptação do romance de Erich Maria Remarque ganhou o Oscar em 1930. A rigor, a nova versão da Netflix, que concorre este ano, é uma nova adaptação do livro e não um remake do filme anterior.

Antes de Nada de Novo no Front, as únicas adaptações de romances indicadas duas vezes para o prêmio de melhor filme foram O Grande Motim (1935 e 1962) e Amor, Sublime Amor (1961 e 2021).

2. A duração média dos indicados para melhor filme este ano é de 2 horas e 24 minutos

Eles variam do relativamente curto Entre Mulheres (1 hora e 44 minutos) até o inimigo das bexigas, Avatar: O Caminho da Água (3 horas e 12 minutos).

3. Uma dupla de diretores entrou em um clube exclusivo

Daniel Kwan e Daniel Scheinert foram indicados pela direção conjunta do filme Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo. Foi apenas a quinta vez em que a categoria de melhor diretor incluiu uma dupla.

Os indicados anteriores foram Robert Wise e Jerome Robbins (Amor, Sublime Amor, 1961), Warren Beatty e Buck Henry (O Céu Pode Esperar, 1978), e Joel e Ethan Cohen (os Irmãos Cohen) – estes, por dois filmes: Onde os Fracos Não Têm Vez (2007) e Bravura Indômita (2010).

Michelle Yeoh (esq.) e Cate Blanchett, protagonistas, respectivamente, de Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo e Tár (foto: Getty Images)

4. Judd Hirsch quebrou o recorde de maior intervalo entre indicações nas categorias de atuação

O astro de Os Fabelmans foi indicado para o Oscar de melhor ator coadjuvante em janeiro de 2023 – precisamente 41 anos e 341 dias depois da sua indicação por Gente como a Gente, de 1980.

Aliás, este é um ano de grandes intervalos. Todd Field levou 16 anos para dirigir Tár, sem contar os 13 anos entre os dois filmes da franquia Avatar e os 36 anos entre os dois filmes Top Gun.

5. As duas favoritas para o prêmio de melhor atriz interpretaram personagens que, originalmente, seriam homens

O papel principal do frenético filme de aventuras passado em diversas realidades paralelas, interpretado por Michelle Yeoh, foi oferecido originalmente para Jackie Chan.

"Eles escreveram assim, com Jackie, e eu seria a esposa, de forma que os papéis foram totalmente invertidos", relembra a atriz.

Já a maestrina e compositora que caiu em desgraça Lydia Tár, vivida por Cate Blanchett, também foi concebida originalmente como um homem. A atriz sentiu que o estudo da personagem teria sido menos interessante.

"Como o filme é uma meditação sobre o poder, teríamos muito menos contrastes no seu exame [se o personagem fosse homem]", segundo Blanchet. "Nós entendemos como é a corrupção do poder masculino, mas precisamos apresentar o que é o poder em si."

6. O filme 'Entre Mulheres' traz duas atrizes com tatuagens de dragão

Antes de aparecerem juntas no longa de Sarah Polley, indicado para o Oscar de melhor filme, Rooney Mara e Claire Foy representaram o mesmo papel principal em duas versões de Os Homens que Não Amavam as Mulheres – que, em inglês, recebeu o nome de A Garota com a Tatuagem de Dragão.

A adaptação do best-seller do escritor sueco Stieg Larsson – o primeiro livro da sua série Millenium – foi lançada em 2011, com Mara interpretando o papel principal ao lado de Daniel Craig.

Sete anos depois, Foy interpretou o mesmo papel em A Garota na Teia de Aranha, baseado no quarto romance da série, escrito por David Lagercrantz após a morte de Larsson.

Antes de trabalharem juntas no filme Entre Mulheres, Rooney Mara (esq.) e Claire Foy interpretaram a %u2018garota com tatuagem de dragão%u2019 (foto: Getty Images)

7. Angela Bassett é a primeira a ser indicada em categorias de atuação por um filme da Marvel

Ela interpretou a rainha Ramonda em Pantera Negra: Wakanda para Sempre e foi indicada para o prêmio de melhor atriz coadjuvante.

Mas, depois que Kerry Condon (Os Banshees de Inisherin) ganhou o prêmio da categoria na Academia Britânica de Cinema (BAFTA) e Jamie Lee Curtis (Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo) venceu no Sindicato dos Atores, a primeira vitória da Marvel no Oscar está longe de ser uma certeza.

8. Seis burros diferentes interpretaram o papel principal do filme EO

Rocco, Marietta, Tako, Hola, Mela e Ettore foram esnobados de forma cruel pela Academia. Nenhum deles recebeu indicação na categoria de melhor ator ou atriz.

O belo filme polonês EO concorre ao Oscar de melhor filme internacional. Com muito pouco diálogo, suas legendas são mínimas.

Este é o ano do burro no Oscar. O animal aparece nos filmes EO (foto), Os Banshees de Inisherin e Triângulo da Tristeza (foto: SKOPIA FILM)

9. Nenhum filme ganha três prêmios de atuação desde Rede de Intrigas (1976)

Mas Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo pode igualar esta marca, se repetir as três vitórias que conquistou nos prêmios da Academia Britânica de Cinema, com Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis e Ke Huy Quan.

E o filme ainda conta com outra concorrente, que é Stephanie Hsu, indicada ao lado de Curtis para o prêmio de melhor atriz coadjuvante.

Diane Warren (esq.) é indicada ao Oscar pela 14ª vez com a música Applause %u2013 mesmo título de outra música que já foi interpretada por uma de suas concorrentes ao prêmio deste ano, Lady Gaga (foto: Getty Images)

10. Dois filmes têm quatro indicações cada nas categorias de atuação

Juntos, Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo e Os Banshees de Inisherin são simplesmente responsáveis por oito das 20 indicações para prêmios de atuação, o que não acontecia no Oscar há 45 anos.

A última vez em que dois filmes conseguiram, cada um, quatro indicações para prêmios de atuação foi em 1978, quando Júlia e Momento de Decisão dominaram as categorias.

11. Zoe Saldana é a primeira atriz a aparecer em quatro filmes diferentes que atingiram bilheteria de mais de US$ 2 bilhões (cerca de R$ 10,3 bilhões) cada um

Antes de Avatar: O Caminho da Água, indicado este ano para o prêmio de melhor filme, a atriz participou do Avatar original (2009) e da série Vingadores: Guerra Infinita (2018) e Ultimato (2019).

Zoe Saldana volta a interpretar a personagem Neytiri em Avatar: O Caminho da Água (foto: Getty Images)

12. A compositora Diane Warren foi indicada pela música Applause, do filme Tell It Like a Woman

Coincidentemente, outra concorrente na categoria de melhor canção é Hold My Hand, cantada por Lady Gaga – que já havia interpretado outra música chamada Applause.

Mas, estatisticamente falando, é improvável que Warren ganhe “aplausos” na noite do Oscar. Esta é a 14ª vez em que a lendária compositora é indicada nesta categoria, sem nunca ter levado a estatueta.

13. Todas as indicações anteriores de Cate Blanchett para o prêmio de melhor atriz foram para interpretações de papéis principais

Antes de interpretar a maestrina e compositora Lydia Tár, personagem-título do filme Tár, Blanchett foi indicada ao Oscar pelo papel principal em Elizabeth (1998), Elizabeth: A Era de Ouro (2007), Blue Jasmine (2013) e Carol (2015).

A atriz domina o filme Tár e aparece em quase todas as cenas. No histórico do prêmio de melhor atriz, apenas uma vencedora mereceu mais tempo de tela do que Blanchett em Tár: Vivien Leigh, em ...E o Vento Levou (1939).

14. John Williams é o indicado com mais idade da história do Oscar – 90 anos

O compositor foi indicado por Os Fabelmans. Ele superou a falecida diretora Agnès Varda, que foi indicada aos 89 anos de idade, em 2018.

Williams já completou 91 anos, depois do anúncio da Academia. Ele acumula um total de 53 indicações ao Oscar ao longo da carreira. É a pessoa viva com maior número de indicações ao Oscar – apenas seis a menos que o recorde de 59, que é de Walt Disney.