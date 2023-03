Entenda por que Lady Gaga não vai se apresentar no Oscar 2023

Concorrendo pela terceira vez ao Oscar de melhor canção original, Lady Gaga se emocionou ao ganhar o prêmio em 2019, por 'Shallow' (foto: Frederic J. Brown/AFP)

Indicada ao Oscar de melhor canção original com "Hold my hand", da trilha sonora do filme "Top Gun: Maverick", a cantora Lady Gaga foi convidada a se apresentar na 95ª edição do prêmio, no próximo domingo (12/3), em Los Angeles.





Weiss afirmou que os cinco indicados à categoria de melhor canção original foram convidados a se apresentar. “Temos um ótimo relacionamento com Lady Gaga e sua equipe. Ela está no meio de uma filmagem agora", disse ele. "Não ficou certo que ela conseguiria fazer a performance com a qualidade a que nós e ela estamos acostumados. Então, ela não vai se apresentar."

Sucesso na telona

Acumulando participações em produções premiadas, a norte-americana vêm investindo na carreira de atriz. Em 2019, Lady Gaga foi indicada ao Oscar por sua atuação como Ally no filme "Nasce uma estrela".

A cantora busca novos desafios, agora em filmes de ação, depois do sucesso do longa "House of Gucci" (2021), no qual interpretou a matriarca Patrizia Reggiani, a esposa assassina de Maurizio Gucci, ex-diretor da marca de luxo.

Veterana no palco do Oscar

A estrela do pop foi convidada quatro vezes pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas para se apresentar em cerimônias do Oscar. Ela concorre pela terceira vez à estatueta de melhor canção original.

Em 2015, Gaga não estava entre os indicados, mas interpretou "Sound of music" em homenagem ao 50° aniversário de "A noviça rebelde" junto da estrela do longa, Julie Andrews.

Indicada em 2016 por "Til it happens to you”, do documentário "The hunting ground", ela interpretou a canção ao vivo. Em 2019, levou o Oscar pela música "Shallow", de "Nasce uma estrela", e se apresentou ao lado do ator Bradley Cooper, seu par romântico no filme.

Apresentações da noite Apesar da falta que Gaga, grande nome do pop, fará na festa deste domingo, outras apresentações prometem empolgar os espectadores.

Rihanna, os indianos Rahul Sipligunj e Kaala Bhairava, Sofia Carson, Diane Warren, David Byrne, Son Lux e Stephanie Hsu disputam o Oscar de melhor canção original e aceitaram o convite da Academia para se apresentar no Dolby Theatre.

A cerimônia do Oscar será exibida ao vivo pelos canais da TNT e a rede de streaming HBO Max. A transmissão da chegada das estrelas ao tapete vermelho começa às 20h. A entrega das estatuetas ocorrerá a partir das 21h (horário de Brasília). Vale muito a pena assistir!





NA BRIGA PELO OSCAR Melhor canção original • "Hold my hand". Filme "Top Gun: Maverick". De Lady Gaga e BloodPop . Filme "Top Gun: Maverick". De Lady Gaga e BloodPop

• "Lift me up". Filme "Pantera Negra: Wakanda para sempre". De Rihanna, Tems, Ludwig Göransson e Ryan Coogler

• "Naatu naatu". Filme "RRR: Revolta, rebelião, revolução". De Kala Bhairava, M.M. Keeravani e Rahul Sipligunj

• "This is a life". Filme "Tudo em todo o lugar ao mesmo tempo". De David Byrne, Ryan Lott e Mitski

• "Applause". Filme "Tell It like a woman". De Diane Warren

Gaga será a nova Arlequina em "Coringa: Folie à deux", com lançamento previsto para 2024, contracenando com Joaquim Phoenix, que levou o Oscar de melhor ator em 2020 por "Coringa".