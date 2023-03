Mineiro de 9 anos viverá Chico Bento nas telonas

Isaac recebeu a notícia de que viverá o Chico Bento pelo próprio Mauricio de Sousa (foto: Reprodução / Instagram)

Depois dos sucessos de ‘Turma da Mônica - Laços’ e ‘Turma da Mônica - Lições’, a Maurício de Souza Produções prepara um novo filme live action sobre os personagens dos gibis.



Dessa vez, o Chico Bento será o personagem principal. E, para dar vida ao caipira, a equipe escolheu o mineiro Isaac Amendoim.

O menino de 9 anos é natural de Cana Verde, no Sul de Minas. “Até agora eu não estou acreditando, mas é verdade, eu vou ser o Chico Bento nos cinemas, com a benção de ninguém menos que o próprio Maurício de Sousa”, compartilhou Isaac em seu perfil.

Na publicação, ele chama o quadrinista de pai e até pede "bença" a Maurício. O criador da Mônica deu a notícia que Isaac conquistou o papel, deixando o menino e a mãe, Márcia Érica, visilmente emocionados.

Mostrando como é viver na roça, Isaac conquistou mais de 4 milhões de seguidores no TikTok e outros 2 milhões no Instagram. Ele também tem um canal no YouTube, onde dá mais detalhes da sua vida como “agroinfluenciador”.Ele já gravou conteúdos com Gustavo Tubarão, sendo “filho” do influenciador.

O jornal Estado de Minas entrou em contato com a Maurício de Souza Produções para mais detalhes sobre o filme, mas, até a publicação desta reportagem, não obteve as informações.