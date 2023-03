'Daisy Jones and the six' lança álbum com músicas da série

'Daisy Jones and the six' lança álbum 'Aurora' (foto: Divulgação/Prime Video)

A série, que será lançada nesta sexta-feira (3/2) no Prime Video, foi inspirada em um livro homônimo da escritora Taylor Jenkins Reid. A história, contada em formato de documentário, segue a cantora Daisy Jones e a banda The Six no tempo em que eles gravaram juntos.

As letras são descritas no livro e foram transformadas em músicas para a série. “Aurora”, que é o projeto musical dos personagens da história, também é o título do álbum na vida real.





Para promover a produção, faixas do “Aurora” já vinham sendo divulgadas. O projeto completo chegou nesta quinta-feira (2/3), um dia antes da estreia da série, e parou as redes sociais.





Daisy Jones & the Six alcançando #1 no itunes poucas horas depois do lançamento surpresa do álbum... Vão ser sempre icônicos, fazer o q %u2014 luna & the six %uD83C%uDFA8%uD83C%uDFB8 ' a little life era (@tisthefolkloree) March 2, 2023

cara esse álbum que soltaram do daisy jones and the six é uma OBRA PRIMA %u2014 tha | %uD83D%uDCD6 (@_tmfss) March 2, 2023

se eu fosse vcs escutava o álbum aurora da maior banda que existiu daisy jones and the six %u2014 bea (@beaaistired) March 2, 2023

