Morre o saxofonista Wayne Shorter aos 89 anos

Wayne Shorter recebeu dez estatuetas do Grammy em sua carreira e um prêmio honorário (foto: AFP / TT NEWS AGENCY / TT News Agency / Pontus Lundahl/TT)

Wayne Shorter, um dos maiores nomes do jazz, conhecido por seus extraordinários desempenhos como solista, compositor e líder do quarteto que levava seu nome, morreu em Los Angeles, aos 89 anos, segundo divulgou o jornal "The New York Times".

A informação foi confirmada por seu assessor, Alisse Kingsley. A causa da morte não foi divulgada, mas ele estava em um hospital de Los Angeles, nos Estados Unidos.









Assim como o brasileiro, o artista estadunidense, nascido em Nova Jersey, em 25 de agosto de 1933, tornou-se conhecido pela singularidade de seu talento.





Dez vezes vencedor do Grammy, Wayne Shorter declarou certa vez definiu assim sua concepção do trabalho artístico: "Para mim, ser original significa celebrar algo tão intensamente que você quer oferecer isso como um presente. Quanto mais original você consegue ser, mais profundo é o confronto com a eternidade".