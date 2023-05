Rita Lee: velório será aberto ao público

Rita Lee era considerada a rainha do rock brasileiro (foto: AP Photo/Natacha Pisarenko)

A família da cantora Rita Lee, que morreu nessa segunda-feira (8/5) em São Paulo, divulgou detalhes de como será a despedida da rainha do rock brasileiro. "O velório será aberto ao público, no Planetário do Parque Ibirapuera, na quarta-feira, dia 10, das 10h às 17h.





De acordo com a vontade de Rita, seu corpo será cremado. A cerimônia será particular. Nesse momento de profunda tristeza, a família agradece o carinho e o amor de todos", diz a nota divulgada no perfil oficial de Rita Lee no Instagram.

Rita Lee morreu aos 75 anos, em casa, em São Paulo. Ela deixa o marido, Roberto de Carvalho, com quem teve três filhos: João, Antônio e Beto Lee. Rita foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021 e vinha fazendo tratamentos contra doença.