Rita Lee: 'Amor e sexo' foi inspirada em crônica de Arnaldo Jabor

Cantora Rita Lee morreu nessa segunda-feira (8/5) aos 75 anos (foto: Patricia Cecatti/Divulgação)

Leia um trecho do texto de Jabor:

"Amor e Sexo", uma das músicas de maior sucesso de Rita Lee, foi inspirada em uma crônica de Arnaldo Jabor, publicada no jornal O Globo em 2002. cantora morreu hoje , aos 75 anos. Arnaldo Jabor faleceu em fevereiro de 2022, aos 81 anos.O texto "O amor atrapalha o sexo" serviu de inspiração para Rita e o marido, Roberto de Carvalho, de 70 anos, que assinam a composição com o cineasta. "Amor e Sexo" foi lançada em 2003, no disco Balacobaco."O amor tem jardim, cerca, projeto. O sexo invade tudo. Sexo é contra a lei, no fundo de tudo. O amor depende de nosso desejo, é uma construção que criamos. Sexo não depende de nosso desejo; nosso desejo é que é tomado por ele. Ninguém se masturba por amor. Ninguém sofre sem tesão. O sexo é um desejo de apaziguar o amor. O amor é uma espécie de gratidão a posteriori pelos prazeres do sexo".O amor vem depois. O sexo vem antes. No amor, perdemos a cabeça, deliberadamente. No sexo, a cabeça nos perde. O amor precisa do pensamento. Arnaldo Jabor para o jornal O Globo