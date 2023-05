Rita Lee nutria fascínio pelo ator James Dean: 'Beberia seu xixi'

Rita Lee tinha fascínio pelo ator norte-americano James Dean (foto: Reprodução/Instagram) Ao longo de sua vida e sua trajetória artística, a cantora, compositora e escritora Rita Lee, que morreu nessa segunda-feira (8/5), aos 75 anos, nutria “fascínio por canhotos”, como ela destaca no livro “Rita Lee: uma autobiografia” (2016, Globo Livros, 296 páginas). E dentre seus favoritos neste “quesito” estava o ator norte-americano James Dean (1931-1955), a quem ela admitia ser capaz até de “beber o xixi”.









Rita ressalta ainda no livro que ela e a irmã Virgínia digladiavam “pelo mesmo ídolo” e passavam a “colecionar tudo o que saía sobre ele no Brasil”. “Quem nos salvava era uma prima americana e também fã que nos mandava semanalmente pérolas tipo ‘nunca antes nêztepaíz’, como, por exemplo, a ficha de inscrição para fazermos parte do fã-clube das Viúvas de James Dean. (...) Que eu saiba, somos suas únicas duas viúvas brasileiras”, diz.

E destaca: “Se nos anos 1960 cheguei a lamber a maçaneta onde os Beatles puseram a mão, hoje eu ainda não hesitaria em beber o xixi de James Dean, ídolo maior, santo pecador favorito, anjo da vanguarda roquenrou”.





Morte de Rita Lee





Rita Lee morreu nessa segunda-feira (8/5), aos 75 anos, na casa dela, em São Paulo.





O velório será aberto ao público no Planetário do Parque Ibirapuera, nesta quarta (10/5), das 10h às 17h.