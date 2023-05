Veja cinco discos marcantes da carreira de Rita Lee

(foto: Reprodução)

. OS MUTANTES

1968

Considerado um dos mais importantes álbuns da música brasileira, traz faixas que passeiam pelo samba lisérgico, baião, chanson francesa, baladas e rock psicodélico. "Panis et circenses", de Gil e Caetano, abre o disco.

. FRUTO PROIBIDO

1975

Canções deste álbum se tornaram clássicas. “Ovelha negra”, “Agora só falta você” e “Esse tal de roque enrow” estão entre as 11 faixas do disco de Rita com a banda Tutti Frutti.

. RITA LEE

1979

O primeiro álbum lançado com Roberto de Carvalho deu a Rita dois discos de platina. Traz a canção mais tocada e gravada por ela, “Mania de você”, além de “Chega mais” e “Doce vampiro”.

. RITA LEE

1980

Marcado pelo romantismo, o álbum traz “Lança perfume”. Também se tornaram clássicas as canções “Baila comigo”, “Caso sério”, “Bem-me-quer” e “Nem luxo, nem lixo”.

. BOSSA N'ROLL

1991

Precursor dos discos acústicos que se tornariam febre, o álbum marca o novo estilo adotado por Rita e Roberto. Em turnê de voz e violão, ela encantou o país com releituras delicadas de seus hits, de “Cry me a river” e de “The fool in the hill”.