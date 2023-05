No velório de Rita Lee, filho conta como foram os últimos dias da artista

Rita Lee e filho, João Lee (foto: Reprodução/Instagram)

O velório de Rita Lee iniciou às 10h no Planetário do Parque Ibirapuera, em São Paulo. João Lee, filho da artista, chegou ao local e falou com a imprensa sobre os últimos dias de sua mãe, ao lado da família. Abalado, ele também exaltou a conexão que tinha com ela, sua heroína.