'Mais 10 segundos de briga': Xuxa diverte internet em luta de menino e anão

Gravações da disputa entre uma pessoa com nanismo vestida de tartaruga e o garoto foram distrações da família durante o Dia das Mães (foto: Reprodução / Instagram) O usuário do Instagram Bruno Fragoso rememorou, por meio de uma fita cassete, a gravação de quando participou no programa “Xou da Xuxa” na década de 90 e postou a reação da família na rede social na segunda (15/5). O quadro em que esteve presente é de uma luta de judô entre ele – até então uma criança no rokkyu (faixa básica amarela), e um anão vestido de tartaruga.









Veja o vídeo:

Na tarde desta terça-feira (16/5), a ex-globista respondeu à postagem de Bruno. Ela comenta: “Bruno … me perdoa, bjs na sua mãe”. O autor da publicação diz perdoar a celebridade e diz que o conteúdo serviu para provocar boas risadas no dia das mães, quando a família decidiu revê-lo. No vídeo, é possível ouvir da mãe que ela se arrepende da decisão de deixar o filho participar da ‘briga’.