Conservatório UFMG recebe hoje a pianista russa Anastasiya Evsina

A pianista Anastasiya Evsina já tocou no Japão, Bulgária e na Suíça (foto: Acervo pessoal)

A pianista russa Anastasiya Evsina se apresenta em Belo Horizonte nesta terça-feira (16/5), como convidada do projeto Conexões Musicais, promovido pelo Conservatório UFMG. A série se dedica a compositores que também se destacaram como intérpretes. O programa desta noite terá peças de Franz Liszt (1811-1886) e Johannes Brahms (1833-1897), autores consagrados da música erudita. A pianista russa Anastasiya Evsina se apresenta em Belo Horizonte nesta terça-feira (16/5), como convidada do projeto Conexões Musicais, promovido pelo Conservatório UFMG. A série se dedica a compositores que também se destacaram como intérpretes. O programa desta noite terá peças de Franz Liszt (1811-1886) e Johannes Brahms (1833-1897), autores consagrados da música erudita.





04:00 - 16/05/2023 São Chico Cultural reúne Carolina Serdeira, Mariana Nunes e Ora Bossa A abertura será com “A bênção de Deus na solidão”, de Liszt, composição inspirada no poema de Alphonse de Lamartine, que manifesta gratidão a Deus pela oportunidade de achar paz e se renovar. A outra peça é “Variações do tema de Schumann op. 9”, de Brahms.





Anastasiya Evsina tem ampla carreira internacional. Ela já se apresentou no Tokyo Opera City Recital Hall e Minato Mirai Recital Hall, no Japão; no Palácio Nacional da Cultura em Sofia, na Bulgária; no Paderewsky Hall em Lausanne, na Suíça; e no Rachmaninov Hall do Conservatório Tchaikovsky, em Moscou, na Rússia. O concerto está marcado para as 19h30, com entrada franca. O Conservatório UFMG fica na Avenida Afonso Pena, 1.534, Centro.