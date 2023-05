São Chico Cultural reúne Carolina Serdeira, Mariana Nunes e Ora Bossa

A cantora mineira Carolina Serdeira está de volta aos palcos depois do recesso imposto pela pandemia (foto: Paulo Colen/divulgação)

A bossa nova será a estrela da 13ª edição do projeto São Chico Cultural, evento que arrecada fundos para o Complexo Hospitalar São Francisco de Assis, em Belo Horizonte. A cantora Carolina Serdeira é convidada do Grupo Ora Bossa para o show desta quarta-feira (17/5), no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas. Mariana Nunes também vai participar da noite. A bossa nova será a estrela da 13ª edição do projeto São Chico Cultural, evento que arrecada fundos para o Complexo Hospitalar São Francisco de Assis, em Belo Horizonte. A cantora Carolina Serdeira é convidada do Grupo Ora Bossa para o show desta quarta-feira (17/5), no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas. Mariana Nunes também vai participar da noite.







Tributo à bossa nova

O Grupo Ora Bossa, comandado por Gustavo Maguá, fará um tributo ao gênero musical brasileiro que chamou a atenção do mundo a partir dos anos 1960.





O repertório aborda várias fases da bossa nova, partindo dos pioneiros Tom Jobim e Vinicius de Moraes para chegar à cena mais recente, com artistas que experimentaram ou foram influenciados pelo gênero, como Rita Lee, Cazuza e Frejat.





“A gente preparou um show lindo, feito com muito cuidado. Estamos com grande expectativa de apresentá-lo ao público”, afirma Carolina Serdeira.





Natural de Juiz de Fora, ela tem 10 anos de carreira musical. Em 2021, lançou o disco “Pra ver o sol”, com 12 faixas que misturam bossa, samba e jazz. Com letras otimistas, as canções de Carolina falam da vida com suavidade e delicadeza.





A cantora mineira cita as mulheres bossa-novistas como fonte de inspiração. “Minha maior referência é a Rosa Passos”, diz, referindo-se à intérprete e compositora baiana que ganhou o apelido de “João Gilberto de saias”. “Mas também foram importantes para mim a Leny Andrade e a Leila Pinheiro”, comenta.





O projeto São Chico Cultural promove eventos com artistas mineiros com o propósito de arrecadar recursos paraa entidade do setor de saúde, viabilizando a aquisição de itens e equipamentos hospitalares.





Carolina Serdeira diz que a cultura tem o poder de transformar, educar e contribuir para a sociedade, além de formar cidadãos. “Usar esta ferramenta para contribuir e dar visibilidade a ações e instituições é uma das partes mais bonitas do nosso trabalho”, conclui.

SÃO CHICO CULTURAL

Show do Grupo Ora Bossa, Mariana Nunes e Carolina Serdeira. Quarta-feira (17/5), às 20h, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada).





* Estagiária sob supervisão da ))editora-assistente Ângela Faria