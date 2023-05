Mãe de Beyoncé se perde durante show da turnê 'Renaissance'

A mãe da Beyoncé infelizmente passou por um transtorno no show de ontem, logo no dia das mães. De acordo com um fã, ela estava passeando apenas com um segurança pelo estádio, mas aparentemente se perdeu dele. E uma hora ela apareceu na pista e queria pular a grade mas exigiram... pic.twitter.com/CDZjIVJmwA %u2014 Beyoncé Access (@beyonceaccess) May 15, 2023 A mãe de Beyoncé, Tina Knowles, resolveu passar o Dia das Mães no último domingo (14/5) assistindo a um show da filha na turnê “Renaissance”. O que ela não esperava foi um transtorno que passou no Estádio Rei Balduíno, na Bélgica, e acabou se perdendo no meio dos fãs da cantora na plateia - com capacidade de 60 mil pessoas.









De acordo com fãs que estavam próximos, ela conseguiu pular a grade. No entanto, a equipe do estádio exigiu um crachá para comprovar quem ela era e ter acesso novamente à filha. Logo depois, apareceram alguns seguranças para levá-la de volta ao lugar.

Renaissance World Tour

A "Renaissance World Tour", nome do seu sétimo álbum de estúdio lançado em julho de 2022, começou na última quarta-feira (10/5), em Estocolmo, na Suíça.

Esta é a sexta turnê solo da artista e a primeira desde 2016, quando apresentou a “Formation World Tour”.

Beyoncé seguirá a turnê pela Europa e, em seguida, para a América do Norte, onde encerrará em New Orleans, 27 de setembro. De acordo com a revista Forbes, passando pelas 57 cidades já agendadas, a cantora deve faturar cerca de US$ 2,1 bilhões, ou seja, R$ 10,3 bilhões.