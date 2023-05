Beyoncé cria espetáculo visual digno de diva pop em turnê 'Renaissance'

Beyoncé estreou a turnê 'Renaissance' nessa quarta-feira (10/5) (foto: Reprodução/Instagram) Beyoncé sabe como impactar e a estreia de sua turnê “Renaissance”, nessa quarta-feira (10/5), provou isso. A cidade de Estocolmo, na Suíça, teve o privilégio de ser a primeira na agenda da artista e o público assistiu três horas de show com 36 músicas na setlist. Cavalo voador, coreografias, trocas de looks e homenagens a outras divas pop fizeram parte do espetáculo.









Confira a setlist completa:

OPENING ACT

1. "Dangerously in Love 2”

2. “Flaws and All”





3. “1+1”





4. “I’m Goin’ Down” (Mary J. Blige cover)





5. “I Care”

Confira a abertura do show da Beyoncé! #RenaissanceWorldTour pic.twitter.com/RZJRFrrSDx %u2014 Beyoncé Access (@beyonceaccess) May 11, 2023





RENAISSANCE

6. “I’m That Girl”





7. “Cozy”





8. “Alien Superstar”





9. “Lift Off”





MOTHERBOARD





10. “Cuff It”





11. “Energy”





12. “Break My Soul”

OPULENCE

13. “Formation”





14. “Diva”





15. “Run the World (Girls)”





16. “My Power”





17. “Black Parade”





18. “Savage (Remix)”





19. “Partition”

%uD83D%uDEA8 A TRANSIÇÃO DE RUN THE WORLD PRA MY POWER #RenaissanceWorldTour pic.twitter.com/W0swbwPwlk %u2014 Beyoncé Access (@beyonceaccess) May 10, 2023

ANOINTED

20. “Church Girl”





21. “Get Me Bodied”





22. “Before I Let Go”





23. “Rather Die Young”





24. “Love on Top”





25. “Crazy in Love”

viados realizando o sonho de todo viado que é dançar crazy in love ao lado da Beyoncé#RenaissanceWorldTour pic.twitter.com/QZTm1VjejK %u2014 hiago has a problem%uD83E%uDEA9 (@hiaagu) May 10, 2023

ANOINTED – PART 2

26. “Plastic Off the Sofa”





27. “Virgo’s Groove”





28. “Naughty Girl”





29. “Move”





30. “Heated”





31. “Thique”





32. “All Up In Your Mind”





33. “Drunk in Love”

A PERFORMANCE COMPLETA DE DRUNK IN LOVE!!!!! ELA SENTADA NO GLOBO DE POLE DANCE - AS NOTAS BIZARRAS NO FINAL AAAAAAAA QUE EVENTO que evento #RenaissanceWorldTour pic.twitter.com/WD832m57R6 %u2014 RIX rique %u2B50%uFE0F%u2764%uFE0F13 (@riquerix) May 10, 2023







MIND CONTROL

34. “America Has a Problem”





35. “Pure/Honey”





36. “Summer Renaissance”





Figurinos

Durante as três horas de show, Beyoncé usou nove figurinos no total. A estética dos looks com tratamentos holográficos ou de reflexos faz referência à ideia futurista presente no próprio álbum “Renaissance”. Confira:





every custom outfit worn by beyoncé for renaissance world tour in stockholm last night, styled by shiona turini (thread): pic.twitter.com/hJd6SuLkfv %u2014 %u2766 (@saintdoII) May 11, 2023







Elementos visuais

Como de se esperar, e também superando as expectativas, Beyoncé trouxe vários elementos visuais para a turnê e fez um show à parte de aparelhagem. Um deles é o cavalo que ela aparece montada na própria capa do álbum, todo metalizado. Durante a apresentação, a cantora sobrevoa o palco com ele enquanto canta “Summer Renaissance”.





Além disso, outro momento da tour que a artista demonstra sua potência nos palcos é quando ela em cima de um tanque de guerra.

“Brasil está na casa”

O primeiro show da turnê contou com vários brasileiros na plateia, mesmo a mais de 9 mil km de distância do Brasil. A cantora notou a presença em particular deste público e fez questão de mencionar durante a apresentação.





%u201CEu estou vendo que o Brasil está aqui.%u201D %u2014 Beyoncé %uD83D%uDE2D%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7#RenaissanceWorldTour pic.twitter.com/RTUEV019ap %u2014 Beyoncé Access (@beyonceaccess) May 10, 2023

A diva pop ainda não marcou oficialmente uma data da turnê no país, mas segundo o jornalista José Flesch - conhecido por dar em primeira mão notícias sobre shows no país - afirmou que ela virá entre março e abril de 2024

Vale ressaltar que, de acordo com a revista Forbes, passando pelas 57 cidades já agendadas com a turnê, Beyoncé deve faturar cerca de US$ 2,1 bilhões, ou seja, R$ 10,3 bilhões.