Beyoncé estreia turnê 'Renaissance'

Beyoncé na capa do álbum 'Renaissance' (foto: Divulgação) Um dos momentos mais aguardados do mundo pop finalmente chegou! Nesta quarta-feira (10/5), Beyoncé retorna aos palcos para o show de estreia da turnê "Renaissance", seu sétimo álbum de estúdio lançado em julho de 2022. As expectativas do público para a apresentação em Estocolmo, na Suécia, estão altas e se tornou o assunto mais comentado das redes sociais.









Alguns fãs, incluindo brasileiros, já chegaram na arena do show e compartilharam nas redes sociais imagens do palco que a cantora subirá às 15h (horário de Brasília) e até uma provável setlist. Confira:





Eu acho que eu realmente venci na vida. Vou ver a Beyoncé na minha cara! No mesmo nível do palco! OBRIGADO DEUS #RenaissanceWorldTour pic.twitter.com/Oi6QCJVKUd %u2014 Leandro (@lezecchin) May 10, 2023

%uD83D%uDEA8 PALCO DA NOVA TURNÊ DA BEYONCÉ #RenaissanceWorldTour



A BANDEIRA LGBT+ NO TELÃO %uD83D%uDE2D%uD83C%uDFF3%uFE0F%u200D%uD83C%uDF08%uD83C%uDFF3%uFE0F%u200D%u26A7%uFE0F pic.twitter.com/cpYL02wbfb %u2014 Beyoncé Access (@beyonceaccess) May 10, 2023





Beyoncé seguirá a turnê pela Europa e, em seguida, para a América do Norte, onde encerrará em New Orleans, 27 de setembro. De acordo com a revista Forbes, passando pelas 57 cidades já agendadas, a cantora deve faturar cerca de US$ 2,1 bilhões, ou seja, R$ 10,3 bilhões.