Criticada, Beyoncé decide alterar canção do disco "Renaissance"

Lançado oficialmente na última sexta-feira (29/7), mas dias antes já disponível em decorrência de vazamento, “Renaissance”, sétimo álbum de estúdio de Beyoncé, continua a ser notícia. Mas por uma razão nada abonadora.





Beyoncé lançou seu sétimo álbum de estúdio na última sexta-feira e foi acusada também pela cantora Kelis de samplear sem créditos trecho da música "Milkshake" (foto: Robyn Beck / AFP) Publicado no último domingo (31/7) na plataforma on-line HireUp, dedicada a pessoa com deficiência, artigo da escritora australiana Hannah Diviney chama a atenção para um termo ofensivo em uma das letras. Republicado pelo jornal britânico “The Guardian”, o texto “Seis semanas depois de Lizzo mudar suas letras, Beyoncé solta o mesmo insulto habilidoso”, de Diviney, apontou que a canção “Heated” apresenta o termo “spaz”.





Na parte final da música, Beyoncé canta "Spazzin' on that ass, spaz on that ass". O termo spaz é um “insulto capacitista” para pessoas que, assim como Diviney, têm paralisia cerebral, ela própria explicou. “Minha deficiência é classificada como Diplegia Espástica (que se refere a um interminável aperto doloroso nas minhas pernas)”. Nos Estados Unidos, spaz também pode significar perder o controle.





Há pouco mais de um mês, a australiana havia chamado a atenção, pelo Twitter, para a utilização do termo spaz na música “Grrrls”, da rapper americana Lizzo. O tweet viralizou. “A própria Lizzo percebeu, mudou a letra e deu a todos nós uma masterclass de como ser um aliado verdadeiro e eficaz”, escreveu Diviney, que diz ter se surpreendido quando internautas a alertaram para a letra de Beyoncé.





No artigo, a australiana escreve: “O compromisso de Beyoncé em contar histórias musical e visualmente é incomparável, assim como seu poder de fazer o mundo prestar atenção às narrativas, lutas e experiências vividas matizadas de ser uma mulher negra – um mundo que só posso entender como aliado e não desejo ofuscar. Mas isso não desculpa seu uso de linguagem... Linguagem você pode ter certeza que eu nunca vou ignorar, não importa de quem seja ou quais sejam as circunstâncias....Estou tão cansada. Pessoas com deficiência merecem algo melhor. Não quero ter essa conversa novamente”.





Repetindo o ato de Lizzo, Beyoncé também irá modificar a letra de “Heated”. O termo, explicou a equipe da cantora por meio de um comunicado, “não foi usado intencionalmente de maneira prejudicial”.





A indignação com a letra está longe de ser a única controvérsia com a qual Beyoncé teve que lidar em relação a “Renaissance”. Assim que o trabalho veio a público, a cantora Kelis foi para as redes sociais afirmar que a música “Energy” sampleou trecho da canção “Milkshake”, que ela gravou em 2003.





“Não é uma colaboração, é um roubo”, disse Kelis. A cantora nunca foi creditada como autora de “Milkshake”, vale dizer. A canção, um de seus maiores hits, foi composta e produzida por The Neptunes. "O problema é que não somos apenas artistas mulheres, ok? Artistas negras em uma indústria onde não há muitas de nós. Nós já nos encontramos, nós nos conhecemos, temos amigos em comum. Não é difícil. Ela poderia ter entrado em contato, certo?", acrescentou Kelis sobre Beyoncé.





Ao lançar o novo disco, um convite para as pistas de dança, Beyoncé declarou: "Fazer esse álbum me permitiu sonhar e escapar durante um período aterrorizante para o mundo. Me permitiu sentir livre e aventureira em uma época em que quase nada se movia", escreveu para seus 270 milhões de seguidores no Instagram.





"Queria criar um lugar para me sentir segura, sem preconceitos, sem necessidade de perfeccionismo nem reflexões profundas. Um lugar para gritar, relaxar e sentir-se livre", acrescentou, antes de concluir: "Foi uma bela jornada de exploração".