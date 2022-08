Geraldo Vianna lança hoje novo álbum no Clube de Jazz do Café com Letras

"Depois de quatro anos você poder voltar, é como se tivesse começando" Geraldo Vianna, violonista, compositor, arranjador e produtor musical (foto: Elisa Queiroga/Divulgação)



Inaugurado recentemente, o Clube de Jazz do Café com Letras, na Savassi, recebe nesta terça-feira (2/8), às 19h30, o show de lançamento do novo álbum do violonista, compositor, arranjador e produtor musical, Geraldo Vianna. Disponível nas plataformas digitais no mesmo dia, "Jagun - Todas as danças" conta também com um livreto de partituras para violão com todas as músicas do trabalho, composto durante a pandemia.





“A minha intenção era gravar imediatamente. Eu gosto muito disso, de quando você compõe, que está com tudo fresquinho. A percepção que eu tenho é de que se percebe e ouve diferente a música. Mas, com a questão da pandemia, eu tive de alterar o processo. Eu gravei em duas partes. Eu fui pro estúdio, com bateria e contrabaixo acústico, e fizemos a primeira etapa. Daí a pouco, voltou aquele risco da pandemia, aí paralisei de novo. Depois disso, voltei para o estúdio e foi de uma vez só, mas foi um processo muito tranquilo. Eu estou em estúdio, trabalho produzindo há quarenta anos ou mais. Foi quase que uma volta a casa”, comenta Vianna.





Além do repertório autoral do disco, o show ainda conta com versões próprias de grandes artistas do cancioneiro popular, como “Maricotinha”, de Dorival Caymmi, “Berimbau”, de Vinicius de Moraes e Baden Powell, e “Reconvexo”, de Caetano Veloso. Todas com temas afins à obra de Vianna.





Batizado em homenagem a Jagun, orixá guerreiro, Vianna faz referência ao próprio nome no título. De origem germânica, Geraldo significa "aquele que vence pela lança", arma carregada por Jagun.

“Comecei a me identificar com as histórias dele, com as danças. É tão legal essa coisa de você se identificar com um orixá e, de repente, você ver que o sentido tem a ver com o seu nome. Eu fui fazendo esse jogo comparativo até chegar a esse nome, porque são muitas danças. Ali tem ijexá, tem danças do candomblé, que chamam aguerê, tem alujá. São coisas muito legais que dão suporte para o trabalho. A pessoa que vai ouvir não precisa saber nada disso, mas é legal ter uma estrutura, né? Eu acho bacana isso”, revela.





Vianna confessa estar ansioso para o retorno aos palcos, sobretudo sob a perspectiva de estar em um novo espaço cultural para a cidade. A seu ver, a pandemia enferrujou as mentes e as mãos dos artistas.





“Depois de quatro anos você poder voltar, é como se tivesse começando. Você encara isso como uma coisa gostosa, uma coisa boa, que faz bem pra alma. Estou achando ótimo isso tudo, estar podendo voltar, podendo falar com as pessoas. Tenho uma perspectiva muito boa de que a música instrumental é aquela música que nunca sai da agenda. Ela está sempre presente.”





O músico recebe no palco o baterista Esdra Ferreira, o Neném. Vianna realiza uma reunião entre pai e filho com a participação do também baterista Guto Padovani, filho de Esdra.





“Ele é um baterista importante em todo o Brasil. Um cara especial para a gente. Eu toquei e gravei com ele por 15 anos ou mais. Estou superfeliz de promover esse encontro no palco de pai e filho. Um gênio da bateria e um seguidor que, além de tudo, é filho”, finaliza.





*Estagiário sob supervisão do editor Álvaro Duarte





Show de lançamento do disco “Jagun - Todas as danças”

• Terça-feira (2/8), às 19h30 Clube de Jazz do Café com Letras (Rua Antônio de Albuquerque, 47 – Savassi – BH – MG)

• Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla: https://bit.ly/3vrnTGu

• Informações adicionais: 31 988724989