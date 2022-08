Inhotim amplia horário e limite de visitantes durante as férias

O Instituto de Arte Contemporânea Inhotim, museu e jardim botânico a céu aberto, expandiu seu horário de visitas no período de férias. Aberto das 9h30 às 16h30, de terça a sexta, e das 9h30 às 17h30 nos finais de semana, o instituto também ampliou o limite de visitantes para 5 mil pessoas por dia.A equipe educativa do museu listou as quatro obras mais visitadas pelas crianças. São elas: a galeria vermelha de Cildo Meireles, a galeria de jardinagem de Marilá Dardot, as paredes geométricas e coloridas de Hélio Oiticica, e os fuscas coloridos de Jarbas Lopes.Além dessas obras, o instituto disponibiliza visitas guiadas com vista panorâmica, visita aos bastidores do viveiro e ao novo espaço de abelhas sem ferrão, o Meliponário. Os ingressos devem ser retirados antecipadamente pelo Sympla.