Beyoncé lança novo álbum e fãs pedem 'feriado': 'Dia do Renascimento'

A cantora Beyoncé está de volta por demanda popular. Na madrugada desta sexta-feira (29/7), a artista lançou o álbum 'Renaissance', que é a primeira parte de uma trilogia. Como o esperado, o projeto agitou a internet e se tornou o assunto principal do dia.

O vazamento de músicas dias antes do lançamento não atrapalhou o desempenho do álbum e nem diminuiu a animação dos fãs. Nas redes sociais, os perfis comentaram que preferiam esperar para ouvir o ‘Renaissance’ legalmente no dia correto e, por isso, não consumiram pirataria.





A cantora agradeceu o apoio. "Nunca vi nada parecido. Não tenho como agradecer o suficiente por seu amor e proteção. Agradeço por chamar a atenção de quem estava tentando entrar no clube mais cedo. Significa o mundo para mim”, escreveu em carta aberta nas redes sociais.



Como uma abelha rainha, a internet ficou grudada em Beyoncé. Com 16 faixas, o ‘Renaissance’ é a primeira parte de um projeto de três atos, que foram escritos e produzidos durante os três últimos anos. Com influências de house, o álbum traz um novo lado da Queen Be.





A primeira música lançada, “Break My Soul”, provocou uma certa polêmica online entre os fãs de Beyoncé com os fãs da Lady Gaga e Madonna, que rivalizavam os trabalhos das cantoras, principalmente ‘Chromatica’ e 'Vogue'. Mas, após o lançamento do disco completo, as comparações diminuiram.





Dia do Renascimento

Em homenagem a Beyoncé, fãs pediram no Twitter que esta sexta-feira fosse feriado para que eles pudessem escutar o álbum com mais calma e detalhes. A principal pergunta do dia é: 'estão renascidos?', em referência ao título do álbum.

Músicas favoritas





Chega de chamar a Beyoncé de 'Queen B', agora é só 'Alien Superstar', que é muito "classy" para esse mundo. A faixa é uma das favoritas dos fãs, ao lado de Cozy e Cuff It.



O Renaissance debutou no Metacritic, que contabiliza as notas da crítica especializada com 80. Assim como os críticos, os fãs também elogiaram a produção e montagem do álbum.

Impecáveis as transições de uma música para a outra, né?



A gata realmente trabalha mais que bem. Pode até não gostar, só não pode - de jeito nenhum - dizer que é um trabalho ruim. Convenhamos.



As letras eróticas e de empoderamento também encantaram a internet.