Ator brasileiro investe bolada em ingresso para ver Beyoncé de perto

Marcus Majella foi até a Suíça para assistir a estreia da turnê de Beyoncé (foto: Reprodução/Instagram) Fãs de artistas são capazes de tudo para verem seus ídolos de perto. Na estreia da turnê de Beyoncé, a "Renaissance World Tour”, nessa quarta-feira (10/5), em Estocolmo, na Suíça, o ator Marcus Majella do seriado "Vai que cola" desembolsou cerca de R$ 15 mil no ingresso para ver a diva pop de perto.









“Eu tô me tremendo todo”, escreveu ele em seus stories do Instagram. Momentos depois, Marcus compartilhou os registros da cantora que conseguiu capturar de perto, como em “Cuff it”, “Break my soul”, “Formation”, “Run the world (girls)” e vários outros.





Além disso, o ator postou um momento que conseguiu capturar Beyoncé dizendo “I love you (eu te amo)” antes de cantar “1+1” do álbum “4” (2011).









Agora, a Queen B segue turnê pela Europa e depois vai para a América do Norte, com 57 datas no total. Até o momento, Beyoncé não reservou um espaço em sua agenda para shows no Brasil, mas o jornalista José Flesch informou que a cantora virá ao país em 2024