Prefeito do Rio convida Beyoncé para show: 'Aguardando ansioso pra turnê'

Durante a estreia da turnê “Renaissance”, da cantora Beyoncé, na quarta-feira (10/5), em Estocolmo, na Suíça, fãs do mundo inteiro que não puderam estar presentes assistiram às transmissões da apresentação nas redes sociais. O curioso é que os brasileiros perceberam o perfil da prefeitura do Rio de Janeiro acompanhando a uma live, e a imagem viralizou.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), aproveitou o engajamento e convidou a artista para um show na cidade.

Com o perfil da prefeitura assistindo a uma transmissão ao vivo durante o show, internautas brincaram que se tratava do estagiário. “O estagiário da prefeitura de olho no show”, disseram. O próprio prefeito brincou com a situação e aproveitou para ressaltar que estão todos ansiosos para a turnê da cantora na cidade.