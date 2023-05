Isabelle Drummond se despede da Globo após 23 anos

677

Isabelle Drummond começou a carreira na Globo em 2000 na novela 'Laços de Família' (foto: Globo/Zé Paulo Cardeal) Isabelle Drummond, atriz com 23 anos de trajetória na Globo, está prestes a deixar a emissora no mês que vem, uma vez que seu contrato fixo não foi renovado.





A última aparição de Isabelle na Globo foi em 2019, na novela Verão 90. Sua carreira na emissora teve início em 2000, quando participou da novela "Laços de Família".

No entanto, foi no ano seguinte, com o papel de Emília no "Sítio do Pica Pau Amarelo", que a atriz ganhou destaque e permaneceu no programa até 2006. Até o momento, Isabelle não se manifestou sobre o assunto em suas redes sociais.