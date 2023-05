Vai na Fé: fãs acusam Globo de censura

O "clima" foi cortado em cena romântica de Clarena (foto: Reprodução Globoplay)

Os fãs da novela ‘Vai na Fé’ acusaram a Rede Globo de censura por “cortar” a cena do beijo entre as personagens Clara, interpretada por Regina Alves, e Helena, de Priscila Sztejnman, no capítulo dessa quarta-feira (10/05).





A emissora já havia afirmado que o beijo aconteceria (foto: Reprodução Gshow)





Ao assistir o capítulo, os fãs se decepcionaram. O tão esperado beijo não aconteceu, o que revoltou a web que foi a tona registrar sua indignação deixando em alta o termo “QUEREMOS BEIJO CLARENA”.

uma cena que tinha tudo pra ser linda e complexa (o tanto de camadas aqui gente pelo amor de deus!!) ficou TOSCA e SEM SENTIDO e não por culpa do texto, da direção ou da atuação. que vergonha!



QUEREMOS BEIJO CLARENA#VaiNaFé pic.twitter.com/EtqKJ4Qmth %u2014 mariaclara (@bidenovela) May 10, 2023 eu n consigo me conformar com oq a globo fez! preferiram estragar um casal com um desenvolvimento incrível e uma aceitação maravilhosa por causa de meia dúzia de homofóbicos. VAO TOMAR NO CU SEUS LIXOS!!

QUEREMOS BEIJO CLARENA#VaiNaFe pic.twitter.com/uQ8xD7fX4y %u2014 alê %uD83E%uDD87 (@farofwinha) May 11, 2023 GLOBO APOIA A CENSURA



Pra isso é livre! https://t.co/oQXEhRpSxn %u2014 A.S | Clarena censurado %uD83D%uDC94 (@Andreza_S_A) May 11, 2023 Elas são incríveis. Regi e Pri vivem de alma Clara e Helena. Eu torço muito por elas, de verdade. A entrega delas é linda demais. Não aceito terem cortado o beijo tão aguardado pra nós. %uD83D%uDE2Dpic.twitter.com/KkDhtA08HR %u2014 melissa (@melmelrods) May 10, 2023

As personagens já haviam dado um “selinho” anteriormente. Mas a cena em questão não livrou a emissora de acusações homofóbicas, já que os espectadores afirmaram que a cena foi sexualizada.

Pra sexualizar as duas mulheres na frente dos homens o beijo pode mas agora que é pelo real sentimento e construção da relação delas censura QUEREMOS BEIJO CLARENA https://t.co/xtm9Z9HJSY %u2014 poliça hot (@MyHaught) May 10, 2023

Além do público geral, o crítico audiovisual do blog “De Olho nos Detalhes”, Sérgio Santos também repreendeu a Rede Globo dando sua opinião sobre a polêmica.

Não adianta nada programas sobre LGBTQIA+, propagandas, mensagens, se até hoje a cúpula da emissora é formada por um bando de retrógrados. Cortaram a cena do beijo Clarena como se pudesse ocorrer alguma rejeição, sendo que #VainaFé é o maior sucesso da emissora. VERGONHA. pic.twitter.com/fnnwKHPinz %u2014 Sérgio Santos (@ZAMENZA) May 10, 2023 Nessa cena teve beijo e a Globo cortou???? A emissora já não tinha superado isso??? Retrocedeu??? PALHAÇADA. #VainaFé pic.twitter.com/dXebV692d6 %u2014 Sérgio Santos (@ZAMENZA) May 10, 2023





Por meio de nota, a emissora afirmou que: "Toda novela está sujeita a edição. Uma rotina que atende às estratégias de programação ou artísticas. Isso, inclusive, é sinalizado nos resumos de capítulos divulgados pela Globo."