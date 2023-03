Internet reage à saída de Fernanda Gentil da Globo

Os projetos mais recentes da apresentadora na emissora não foram bem recebidos pelo público, que pedia continuamente para ela voltar a cobrir esportes (foto: Reprodução/TV Globo)

Após 15 anos de contrato fixo, Fernanda deixou a TV Globo no último dia 8 de março. Os projetos mais recentes da apresentadora na emissora não foram bem recebidos pelo público, que pedia continuamente para ela voltar a cobrir esportes.

Leia mais: Fernanda Gentil é demitida da Globo depois de 15 anos

A jornalista começou a carreira como repórter esportiva no SporTV, onde conquistou destaque ao cobrir a Copa do Mundo da África do Sul, em 2010. Continuou a trajetória na área e trabalhou no Globo Esporte e no Esporte Espetacular.





No entretenimento, apresentou os programas "Se Joga" e "Zig Zag", que foram criticados pelo público. Também cobriu folgas da apresentadora Fátima Bernardes e atuou no "É de Casa".



Twitter



O nome Fernanda Gentil entrou para os assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira. Alguns usuários culparam o diretor criativo José Bonifácio Brasil de Oliveira, mais conhecido como Boninho, pelo fracasso dos últimos projetos da jornalista na emissora.





“Que a Fernanda Gentil tenha ótimos trabalhos e alegrias fora da Globo. Acho que o público foi muito cruel com ela e pegou um ranço à toa. Além disso, essas bombas de programa tiveram a direção do Boninho, que acha que tudo é parque de diversões e cria games idiotas”, escreveu um perfil no Twitter.

Fernanda Gentil está oficialmente de saída da Globo depois da saída dela do esporte ,não combinou com o entretenimento ,está livre agora no mercado pic.twitter.com/zTaW1pQ7JO %u2014 André Vieira Coelho (@avcnarrador) March 20, 2023



“Boninho fez Fernanda Gentil Colecionar fracassos desde sua saída do esporte.

Fez o povo ter ranço dela pelos péssimos programas que o Boninho deu pra ela... Esse é amigo…”, comentou, em tom irônico, outro usuário.

Fernanda Gentil era incrível no Esporte, foi só ir pro entretenimento que deu tudo errado e agr foi dispensada pela Globo, ela é super carismática e talentosa merecia mais viu %u2014 jordana (@lmjsecrett) March 20, 2023



“Era mais fácil terem deixado ela no esporte porque no entretenimento não rolou mesmo”.

Que fique claro: não estou desejando demissão de ninguém. Mas era estranho demitir alguns apresentadores que estavam ativos e manter alguém que estava na geladeira e colecionando fiascos %u2014 Vitor P (@vitorpeccoli) March 20, 2023



"Ganhou projeção nacional durante o fracasso da Seleção na Copa de 2014. Virou queridinha, porém falta algo mais para ser uma apresentadora de entretenimento. Problema atual é esse, as pessoas acham que têm múltiplos talentos e farão o mesmo sucesso em todas as áreas”, escreveu outro perfil.



'Porta entreaberta'

No anuncio da saída no Instagram, Fernanda deixou claro que está disposta a trabalhar com a emissora novamente. “Deixemos a porta entreaberta e assim teremos a tranquilidade de passar por ela sempre que quisermos”, escreveu.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Gentil (@gentilfernanda)

Ela vai estrear um canal no YouTube administrado pela Play9, empresa de entretenimento, agência de carreira e midias digitais fundada por João Pedro Paes Leme, ex-executivo da Globo, e Felipe Neto.

