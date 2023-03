Resumão do BBB: nova dinâmica com repescagem

Depois de três participantes saírem do jogo por motivos inesperados, o BBB23 teve de improvisar um novo enredo para a casa: a repescagem.





Dois eliminados voltarão para o jogo na próxima quinta-feira. Na terça, a pessoa eliminada do paredão atual vai direto para a ‘casa do reencontro’, onde vai se juntar aos outros. Assim, os dois mais votados pelo público estarão de volta à casa mais vigiada do Brasil.

Tadeu Schmidt anunciou ao vivo como será feita a dinâmica da repescagem (foto: Reprodução/TV Globo)



E o paredão desta semana está entre Fred, Domitila e Gabriel.









Agora, o jogo da discórdia vem com tudo nesta noite para movimentar ainda mais o jogo.





Quem você acha que vai voltar na repescagem?