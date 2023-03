BBB23: Sonho revelado por Domitila é comparado com dinâmica de repescagem

Domitila contou sonho com Sapato recentemente aos brothers (foto: TV Globo/Reprodução)

Após o anúncio de repescagem anunciado por Tadeu Schmidt, internautas resgataram um vídeo no qual Domitila Barros conta sobre um sonho, há cerca de um mês. Em conversa com outros brothers, a Miss Alemanha explica detalhes que foram comparados com a nova dinâmica do BBB23.





"Eram nove pessoas nesse quarto e aí todo mundo deitava na posição certa. Era um quarto muito claro, eram nove pessoas e três camas estavam vazias", contou Domitila no dia 22 de fevereiro. Acontece que agora, serão dez pessoas disputando para voltarem ao reality , sendo que três ex-participantes ficarão de fora.





Os expulsos Guimê e Cara de Sapato, além de Bruno Gaga, que desistiu, não se juntarão aos demais ex-brothers no novo confinamento. Esperando o resultado do 10º paredão, o público terá a chance de escolher duas pessoas para voltarem a sonhar com o prêmio milionário.





Sobre o sonho de Domitila, internautas comentaram em uma publicação da página "Gina Indelicada", no Instagram, citando o fato dela ser médium. "Ela é médium, super comum. Alguns conseguem ter sonhos desse tipo", revelou uma telespectadora do programa.





"Chocada, acredito muito em sonhos de revelação", disse outra, "Pessoas sensitivas existem e os sonhos nos revelam muita coisa", escreveu uma terceira. Já um seguidor da página chamou atenção ao cogitar que a produção do programa se inspirou no sonho da sister.





"Simples: a produção pegou a referência do sonho dela e trouxe para o programa", escreveu. Fato é que o sonho sensitivo não foi o único da participante. Após a expulsão recente de MC Guimê e Cara de Sapato , a Miss Alemanha contou um recado que recebeu do lutador enquanto dormia.





"[O Sapato] estava triste, mas falava: 'Domi, não fica assim'. Ele estava com a roupa de ontem. Eu só acordei com o aviso [de evento em instante]", disse a ativista.