BBB 23: Ministério das Mulheres publica nota de repúdio

Guimê e Sapato são expulsos por importunação sexual contra Dania Mendez (foto: Reprodução/TV Globo)

O Ministério das Mulheres, do Governo Federal, publicou uma nota de repúdio sobre o caso de importunação sexual dentro do BBB 23. No site oficial, o texto divulgado na noite desta sexta-feira (17) reforça que "violência contra mulher não é entretenimento" e comenta os ocorridos no reality show, envolvendo Dania Mendez, mexicana que foi importunada por Mc Guimê e Cara de Sapato.





"Não podemos mais admitir que casos de assédio e importunação sexual sigam acontecendo no país. Violência contra a mulher não é entretenimento. Seja em casa, na rua ou no trabalho, toda mulher tem o direito de se sentir segura e respeitada -- o respeito é um valor inegociável", começa a nota.



A pasta reforça que importunação sexual é crime no Brasil desde 2018 e que as autoridades devem responsabilizar os agressores. "Sobretudo, jamais culpabilizar as vítimas, que devem ser acolhidas e apoiadas. O episódio de importunação sexual no reality show de maior audiência do Brasil não é um caso isolado. A expulsão dos acusados é necessária, mas estamos longe do tratamento adequado a estes casos. É preciso ir além para que as mulheres jamais se sintam culpadas pela violência sofrida", segue o texto.





A nota, o Ministério reforça o respeito a todas as mulheres, fortalecendo a rede de atendimento às vítimas de violência e construindo campanhas de prevenção. "O enfrentamento à violência contra as mulheres é uma luta política urgente que perpassa também a conscientização dos meios de comunicação e de entretenimento sobre as violências simbólicas que eles podem reproduzir", finaliza.



Nesta sexta-feira, Mc Guimê e Cara de Sapato foram intimados a depor no caso, após as importunações dentro do reality. Os dois participantes foram desclassificados na noite desta quinta-feira (16).