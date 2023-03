BBB23: Guimê fala sobre eliminação: 'Sei que errei'

Acesse o site: https://em.com.br / https://uai.com.br



O funkeiro MC Guimê foi eliminado do Big Brother Brasil 23 nessa quinta-feira (16/3) por importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez em uma festa do reality. Nesta sexta-feira (17/3), ele usou o Instagram para avisar sobre um pronunciamento oficial e desmentir notícias sobre sua reação.





MC Guimê disse ser grato pela experiência que viveu no reality (foto: Reprodução/Instagram)

Guimê também afirmou que notícias sobre ele ter "esbravejado com a produção e xingado o elenco após a saída" são mentirosas. Ele defendeu que a direção e produção do programa sabem do carinho e respeito que tem pelo BBB.

“Sou grato por tudo que vivi lá dentro, até os momentos ruins, toda a experiência que tive. Sei da caminhada e da trajetória que construí lá dentro”, finalizou.