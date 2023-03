Resumão do BBB: eliminação dupla por assédio

A noite na casa do BBB23 teve uma reviravolta. MC Guimê e Cara de Sapato foram eliminados do programa por terem assediado Dania na festa de quarta-feira. O cantor deslizou a mão sobre o corpo da mexicana diversas vezes, enquanto o lutador a beijou de maneira forçada.





A decisão foi comunicada a todos, ao vivo, quando o apresentador Tadeu Schmidt revelou que a convidada foi chamada ao confessionário para falar sobre os fatos. Ela afirmou que não se sentiu incomodada com as atitudes abusivas de Guimê e Sapato, mas a direção do reality optou pela expulsão.

Anúncio sobre as expulsões aconteceu ao vivo (foto: Reprodução/Globo)



Com o anúncio, os participantes saíram da casa imediatamente, o que deixou os companheiros muito abalados, principalmente Dania, que pediu desculpas e se defendeu dizendo que não falou nada para a produção. Tadeu deixou claro que a culpa do acontecido não era dela e que os brothers haviam infringido as regras do programa.





Logo após, o reality seguiu com a dinâmica planejada para o dia: a prova do líder. Bruna foi a vencedora e levou Fred, Amanda e Aline para o VIP.